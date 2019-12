Belen Rodriguez distesa nella sauna, lo scatto è super sensuale

Belen Rodriguez colpisce ancora con uno dei suoi must, scatto in costume dentro la sauna. La foto dell’argentina fa impazzire i follower.

L’anno si sta per concludere e Belen Rodriguez si appresta a festeggiare l’arrivo del 2020 da Saint Moritz. In attesa del countdown la showgirl argentina coccola i propri fan pubblicando scatti che ne mettono in mostra il fisico perfetto. Qualche giorno fa Belen aveva ammaliato tutti con una serie di stories girate dal letto, in cui metteva in mostra una profonda scollatura e ammiccava a tutti i fan. Oggi, invece, ripropone il post di maggior successo dell’anno che si accinge a concludersi, foto in sauna con lato B in evidenza.

La foto in sauna aveva fatto discutere il web ad inizio anno: Belen si trovava nella sua Argentina per un periodo di relax ed ha catturato l’attenzione di tutti. A far discutere è stato il suo lato b. C’era chi lo osannava, ritenendolo perfetto, mentre c’era chi invece sosteneva che la rotondità giottiana fosse frutto della posizione assunta e dunque artificio.

Belen Rodriguez, scatto in sauna per chiudere l’anno

Visualizza questo post su Instagram ME FUI 💛 @mefuireal #B Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Dic 2019 alle ore 11:24 PST

In questo caso la foto in sauna è presa da un angolazione differente. Cambia sia l’angolazione che la posizione dell’obbiettivo e Belen viene presa in primo piano. A differenza del post di quasi un anno fa, questa volta a commento dello scatto ci sono solo complimenti e frasi di stima. Una ragazza ad esempio scrive: “Autostima crollata a zero, ciaooo”, un’altra aggiunge: “SEMPLICEMENTE….MERAVIGLIOSA❤️❤️TI ADORO BELENNNN,UN BACIO A STEFANO E LA MERAVIGLIA DI SANTIAGO..SONO MOLTO CONTENTA CHE VI SIATE RIUNITI….BUONE FESTE,FELICE E SERENO 2020.BACIONI BARBARA”. Si va avanti così per centinaia di commenti, in cui donne e uomini s’inchinano alla regale bellezza della showgirl più amata dagli italiani.