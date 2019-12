Mamma morta | trovata profonda lesione | l’ex compagno commise femminicidio

Una mamma morta in casa con una ferita molto grave. Ma ci sarebbe anche altro a concorrere al decesso. E c’è l’aspetto legato al suo ex fidanzato.

Non si sa cosa abbia ucciso Eleonora Tosi, una mamma morta dissanguata a seguito di una brutta ferita. Si ignorano le cause che hanno portato questa 46enne originaria di Adria, in provincia di Rovigo, ad andare incontro ad una fine così cruda. Si sa solo che la gravissima lesione sarebbe avvenuta in casa, stando a quanto hanno potuto ricostruire i carabinieri fino a qui. La vicenda risale a due giorni fa, con la mamma morta condotta d’urgenza in ospedale tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre. All’una di notte Eleonora ha ricevuto un ricovero in codice rosso, ma inutilmente. Va detto che il passato – anche recentissimo – di questa donna non è affatto tranquillo. La donna era finita in manette appena un mese fa per spaccio di sostanze stupefacenti, ed era ella stessa tossicodipendente da parecchi anni.

Mamma morta, era tossicodipendente da anni: fatale una emorragia in un corpo provato

Anche questa circostanza potrebbe avere influito sulla irreversibilità delle sue condizioni, al punto da arrivare al decesso. La ferita ritenuta mortale è apparsa all’altezza dell’inguine. Ed Eleonora non ce l’ha fatta. Lascia un figlio adolescente di 13 anni. Secondo le prime osservazioni sarebbe morta nello specifico per arresto cardiaco scaturito da una emorragia. Controverso anche il compagno alla quale la donna sembra sia stata legata per diverso tempo. Si tratterebbe di Roberto Lo Coco, autore di un femminicidio giusto due mesi fa. Sempre ad Adria quest’ultimo ha barbaramente ucciso Giulia Lazzari. Lei era sua moglie ed è morta strangolata nello scorso mese di ottobre dopo 9 giorni di coma. I due avevano una figlia di 4 anni.