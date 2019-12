Stasera in tv: 55 passi nel Sole | Al Bano con Romina Power e vecchi amici

Stasera in tv: 55 passi nel Sole | Al Bano con Romina...

Stasera in tv: 55 passi nel Sole, lo show celebrativo dei 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi. Con lui sul palco Romina Power e famiglia.

Oggi, sabato 28 dicembre 2019, in occasione del periodo natalizio e di fine anno Canale 5 ripropone “55 passi nel Sole”, lo show celebrativo dei 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi. Lo show è andato in onda per la prima volta a gennaio 2019, ottenendo un successo tale che Mediaset ha deciso di ripeterlo anche a fine anno.

Potrebbe interessarti anche –> Al Bano, la rivelazione choc: “So come è morta la mia Ylenia”

55 passi nel Sole: lo show celebrativo dei 55 anni di carriera di Al Bano

Stasera Canale 5 manderà in onda “55 passi nel Sole”, lo show organizzato da Al Bano per festeggiare i 55 anni di carriera. Il cantante ripercorrerà insieme ai telespettatori la sua vita privata e la sua carriera, in compagnia della sua famiglia e di Romina Power. Proprio con lei Al Bano canterà i suoi più grandi successi. Dei gossip e delle curiosità sulla vita del cantante si occuperanno invece le figlie dell’artista, Cristel e Romina Junior. Ospiti alla grande “festa” televisiva anche i più vecchi amici della famiglia Carrisi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!