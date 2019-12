Al Bano, la rivelazione choc: “So come è morta la mia Ylenia”. Mentre l’ex moglie Romina Power continua a credere nella possibilità che loro figlia sia viva, il cantante mette la parola fine a tutte le illazioni.

Al Bano ci ha messo anni per riuscire ad ammetterlo e solo pochi giorni fa in tv, di fronte ad alcune domande di Bruno Vespa, ha chiesto esplicitamente di cambiare argomento poiché non riusciva a parlare della figlia Ylenia.

La primogenita di Al Bano e Romina scomparve nel nulla il 31 dicembre del 1993, a 24 anni di età. L’ultimo suo avvistamento risale in una camera di un hotel a New Orleans, negli Stati Uniti insieme al controverso musicista Aleksander Masekela, attualmente vivo e con un passato fatto di episodi che spesso hanno travalicato il rispetto della legge.

Dopo oltre due decenni e mezzo la verità resta ancora nascosta e non si può fare altro che procedere spinti dalla rassegnazione. Al Bano per primo è convinto della morte di Ylenia Carrisi, e ne parla nella sua autobiografia, come fa sapere il quotidiano ‘Libero’.

Le parole tremende di Al Bano sulla figlia Ylenia

“Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo“. Secondo il cantante di Cellino San Marco, stando a quanto riportato da Libero, Ylenia sarebbe stata sotto l’effetto di droga quando si è buttata nel fiume Mississipi. Anche se non esplicitamente dunque Al Bano avvalora la tesi del suicidio della figlia. Una tesi alla quale come dicevamo la moglie Romina non crede affatto.