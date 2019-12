Frosinone, muore a 26 anni mentre va in chiesa | Chi era Ilaria Lai

Una ragazza di 26 anni è morta la notte di natale mentre si recava in chiesa con il padre. Chi era Ilaria Lai, volontaria di Fontana Liri.

Ilaria Lai era una volontaria di 26 anni, morta la notte del 24 dicembre mentre si recava in chiesa in compagnia del papà. I funerali della ragazza si svolgeranno oggi alle ore 15:00, nella chiesa di Santa Barbara di Fontana Liri (in provincia di Frosinone). Parteciperà alla cerimonia anche il sindaco di Fontana Liri, Gianpio Sarracco, che per ricordare la ragazza ha indetto il lutto cittadino, annullato tutti gli eventi natalizi e spento le luminarie del paese.

Muore a 26 anni mentre va in chiesa, tragedia in provincia di Frosinone

Lunedì scorso intorno alle ore 23:15, dopo il cenone di Natale, Ilaria Lai e il padre Maurizio, 61 anni, si stavano recando alla chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, per poter partecipare alla messa di natale. A poche centinaia di metri di distanza dalla chiesa la loro auto, alla guida della quale c’era il papà della vittima, si è scontrata con una Giulietta guidata da un 26enne di Monte San Giovanni Campano. L’impatto è stato tremendo, e la Lancia Y della famiglia Lai è stata scaraventata sul marciapiede a lato della strada. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118, ma purtroppo nonostante i soccorsi il cuore di Ilaria ha cessato di battere a bordo strada. Maurizio Lai, padre della vittima, è rimasto ferito in maniera seria ma fuori pericolo di vita. Il 61enne si trova attualmente ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Il ragazzo alla guida della Giulietta è stato sottoposto al test alcolemico dai vigili urbani: il tasso alcolico massimo consentito dalla normativa è di 0,5 g/litro, e il conducente ne aveva 0,52. Potrebbe essere colpa del ragazzo, dunque, la morte di Ilaria.

Chi era Ilaria Lai, la ragazza morta a 26 anni la notte di natale

Ilaria Lai, 26 enne laureata in Sociologia, era famosa in tutto il paese per via del suo impegno civile. Non solo nel servizio civile, ma anche nella sezione della Protezione Civile di Rocca d’Arce. Nell’ultimo periodo stava svolgendo il servizio civile presso il Consorzio di Comuni della Media Valle del Liri (Aipes).

