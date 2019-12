Stasera in tv – La vita è bella, la trama e il cast del film

Appuntamento a questa sera, venerdì 27 dicembre, con il film La vita è bella in prima serata su Canale 5: ecco la trama e il cast della pellicola

Da non perdere questa sera, venerdì 27 dicembre, l’appuntamento su Canale 5 con il film La vita è bella, scritto, diretta e interpretato da Roberto Benigni nel 1997. Nel cast ci sono anche Nicoletta Braschi, il piccolo Giorgio Cantarini e Horst Buchholz. Ha ricevuto sette candidature al premio Oscar vincendo tre statuette come Miglior film straniero, Miglior attore protagonista a Roberto Benigni e Miglior colonna sonora a Nicola Piovani. La pellicola è ambientata durante la Seconda guerra mondiale, trattando con ironia la tragedia della deportazione, con il personaggio principale Guido Orefice, un cittadino ebreo italiano che prova a nascondere al figlio gli orrori della guerra e dei campi di concentramento con una fantasia impareggiabile.

Il protagonista, italiano di origine ebraica, Guido Orefice, si trasferisce in Toscana e così durante il tragitto viene scambiato per Vittorio Emanuele II. S’innamora di una maestra Dora, che riesce a sposarla e così dalla loro relazione nascerà Giosuè. Dopo sei anni la famiglia aprono una libreria, ma iniziano le persecuzioni naziste. Così Guido e Giosuè vengono catturati dai nazisti venendo deportati, insieme a Dora, nei campi di concentramento. Lo stesso protagonista fa credere a suo figlio che si tratta di un gioco, in cui si dovranno affrontare numerose prove con delle regole ben precise.

Stasera in tv – La vita è bella, la premiazione

Nel marzo 1999 il film si aggiudicò l’Oscar come miglior film straniero con l’annuncio di un’emozionata Sophia Loren: “And the Oscar goes to… Robertooo!”. Queste le sue prime parole: “Grazie a tutti! Grazie Sophia! Lascio qui l’Oscar, ma voglio te! Vorrei baciarvi tutti”. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 27 dicembre, a partire dalle 21.25 su Canale5.