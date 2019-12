Simbolotto estrazione 27 dicembre 2019: combinazione in diretta

Seconda estrazione della settimana del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto di oggi 27 dicembre 2019: scopriamo insieme la combinazione in diretta.

Stasera seconda estrazione della settimana per il Simbolotto, il gioco dove a ogni numero è abbinato un simbolo. Il gioco ha avuto molto successo grazie anche al fatto che è gratuito. Nel mese di dicembre, la ruota abbinata sarà quella di Venezia. Per giocare, basta scegliere l’opzione Simbolotto e verranno attribuiti automaticamente 5 simboli. I simboli sono legati alla Smorfia Moderna e a quella Napoletana.

Simboli dell’estrazione odierna di venerdì 27 dicembre

Con il gioco, a ogni numero da 1 a 45 è abbinato un simbolo: questa combinazione viene assegnata dal sistema e per vincere bisogna realizzare 2, 3, 4 o 5 simboli esatti. Oggi è 27 dicembre e quindi ricordiamo il numero 27 che nella Smorfia rappresenta la scala. Questa indica un passaggio tra due livelli, per cui sognare la scala significa voler passare a un livello più elevato nella propria vita. Ora davvero siamo pronti per scoprire anche oggi i cinque simboli della combinazione odierna.

Ecco la cinquina fortunata:

Ruota di Venezia

30-CACIO 39-FORBICI 25-NATALE 10-FAGIOLI 5-MANO I 5 simboli dell’ultima estrazione Questi i cinque simboli dell’estrazione precedente: 1-ITALIA 24-PIZZA 23-AMO 14-BAULE 4-MAIALE

