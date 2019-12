Lotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 27 dicembre 2019

Estrazione speciale per recuperare il rinvio di Santo Stefano: scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi venerdì 27 dicembre 2019 in tempo reale.

Recupero dell’estrazione di ieri 26 dicembre per le estrazioni di Lotto e 10 e Lotto. Non ci sarà invece il SuperEnalotto, il cui Jackpot nella giornata di domani varrà 52,4 milioni di euro. Nel mese di settembre, nell’estrazione di martedì 17 per l’ultima volta è stato realizzato un 6. Il Jackpot manca quindi da più di 3 mesi. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Consulta il calendario delle estrazioni –> SuperEnalotto Lotto: nuovo calendario Natale Capodanno 2019

Il 10 e Lotto anche a fine anno regala belle vincite e sorprese per chi tenta la sorte: nell’estrazione di sabato 21 dicembre, a Nichelino, in provincia di Torino realizzata una vincita clamorosa. Sono stati infatti vinti ben 250mila euro con un ‘nove’ con numero Oro in un’estrazione istantanea. La schedina giocata era di appena 3 euro.

Estrazioni del Lotto di oggi 27 dicembre 2019 ore 20:00

BARI 17 80 82 48 81

CAGLIARI 29 58 19 90 24

FIRENZE 40 88 23 51 64

GENOVA 82 47 77 84 6

MILANO 16 43 85 19 56

NAPOLI 32 15 34 37 80

PALERMO 74 66 85 73 78

ROMA 11 86 53 17 2

TORINO 20 61 54 38 90

VENEZIA 66 86 85 58 35

NAZIONALE 82 72 33 44 40

10 e Lotto: estrazione serale del 27 dicembre 2019

11 15 16 17 19

20 23 29 32 40

43 47 58 61 66

74 80 82 86 88

Numero Oro 17

Doppio Oro 17 80

I 5 simboli di Simbolotto 27 dicembre 2019

Ruota di Venezia

30-CACIO

39-FORBICI

25-NATALE

10-FAGIOLI