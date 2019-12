Potenza, auto si schianta contro un guardrail: un morto e quattro feriti

Tragedia nel giorno di Santo Stefano in provincia di Potenza: un’auto si è schiantata contro un guardrail, il bilancio è di una vittima e 4 feriti.

Il viaggio dalla Basilicata a Taranto si è concluso con una tragedia per 5 addetti alla sicurezza che avevano fatto il turno notturno tra il 25 ed il 26 dicembre. Nella mattinata del giorno di Santo Stefano, i cinque si trovavano a bordo di una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 57 anni. La destinazione era il ritorno a Taranto per celebrare il giorno di festa insieme alle famiglie, ma a casa non ci sono mai arrivati.

Mentre percorrevano la strada statale all’altezza di Montalbano Jonico, per cause ancora sconosciute, l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail a bordo strada. L’urto è stato molto violento, tanto che la barriera ha sfondato il parabrezza ed è entrato dentro l’abitacolo.

Leggi anche -> Incidente Natale | due giovani vittime in altrettante tragedie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Auto si schianta contro il guardrail in provincia di Potenza, muore il conducente

Immediato l’intervento dei soccorsi sul luogo del sinistro che pare sia stato un incidente autonomo. Purtroppo al loro arrivo hanno dovuto constatare il decesso del guidatore, un uomo di 57 anni residente a Taranto. Feriti anche i quattro passeggeri. Al momento non è chiaro quali siano le condizioni di salute dei tre passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore, ma è stato riportato che tutti loro sono stati portati al Pronto Soccorso a Taranto. Gravi invece le condizioni del quarto passeggero, quello che si trovava sul sedile affianco al lato guida.

Leggi anche – >Incidente assurdo | scampa allo schianto ma lo uccide il soccorritore