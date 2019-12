Una giornalista vince alla lotteria e tutta raggiante annuncia in diretta televisiva che si licenzia. Ma poco dopo arriva una beffa atroce.

Lei si chiama Natalia Escudero e ha fatto parlare di se in Spagna per un episodio singolare e bizzarro. La donna vince alla lotteria e viene a saperlo in diretta, proprio mentre era in collegamento televisivo con lo studio della trasmissione per cui lavorava su RTVE. “Domani non vengo a lavoro, domani Natalia non viene a lavoro” ha fatto sapere la donna in preda all’euforia. E ha mostrato il biglietto vincente. Vincente si, ma non per il primo premio in palio da 4 milioni di euro. Infatti la cifra che Natalia Escudero ha ottenuto è stata solo di 5mila euro. Una somma che al massimo ti può cambiare il Natale, non certo l’esistenza. E quindi, in virtù di ciò, la donna vince si alla lotteria ma si vede costretta a ritornare sui suoi passi. E chissà come reagiranno i suoi datori di lavoro.

Vince lotteria, ma non svolta: un muratore invece si e non lascia il lavoro

Ben diversa è la storia di Steve Thomson, un muratore inglese che invece alla lotteria ha letteralmente sbancato. Infatti ha fatto suoi tutti i 123 milioni di euro in palio. Ma nonostante tutto l’uomo ha dichiarato che non è sua intenzione lasciare il lavoro. E questo per rispetto dei clienti con i quali aveva preso un impegno. Invece sua moglie ha rinunciato alla stancante occupazione da cassiera in un punto vendita aperto 24 ore su 24.

Aquí la tienes: “la reportera de La 1” de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

