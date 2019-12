Lo shopping ad Amsterdam è uno dei (tanti) punti di forza della città.

Amsterdam infatti non è solo la città del peccato e una delle più belle capitali europee, ma anche patria delle nuove tendenze.

In questo articolo troverai tutti i negozi più particolari che non potrai perderti.

Se sei un appassionato di shopping, tra i tanti mercati, le famose 9 stradine, il quartiere Jordaan e Kalverstraat, ad Amsterdam troverai pane per i tuoi denti!

In ogni angolo della città puoi trovare infatti negozi di tutti i tipi che soddisferanno ogni tua esigenza.

Shopping ad Amsterdam: i negozi vintage

Per gli amanti del vintage il luogo imperdibile è tra Leidsestraat e Raadhuisstraat ossia De 9 Straatjes, le 9 stradine che collegano i principale canali della città.

Qui potrai trovare tutta la tendenza vintage che stai cercando tra abiti, scarpe, cappelli, borse e tanto altro!

Di seguito ti mettiamo quelli che, secondo noi, sono i negozi vintage più belli della città.

Laura Dols

Si tratta del negozio vintage per eccellenza e si trova nelle 9 stradine.

Laura Dols è un negozio unicamente dedicato alle donne con abbigliamento, borse, cappelli che arrivano anche fino agli anni ’20.

Indirizzo: Wolvenstraat 7 Donna Fiera

Altro negozio unicamente al femminile situato nelle 9 stradine, presenta un’ampia collezione di abiti esclusivi e molto, molto originali.

Indirizzo: Huidenstraat 11 Antonia

Se sei un’amante delle scarpe, non perderti questo negozio in 16 Gasthuismolensteeg.

Indirizzo: Gasthuismolensteeg 16 Episode

Si trova in Berenstraat, puoi trovare abbigliamento ed accessori retrò a prezzi davvero vantaggiosi, sia per uomo che per donna.

Indirizzo: Berenstraat 1 Kilo Shop

Situato Waaterlopelin, la particolarità di questo negozio è che i vestiti…si pagano al kg! Ogni capo ha un bollino di un colore al quale corrisponde il prezzo al kg.

Indirizzo: Albert Cuypstraat 100

Negozi particolari ad Amsterdam

Se sei alla ricerca di negozi particolari dove fare acquisti per te o fare regali che impressionano, allora questi fanno al caso tuo.

Il negozio di magia Juggle Store

Aperto da una coppia di maghi dopo aver attraversato l’Europa con spettacoli di magia, questo negozio è unico al mondo.

Si tratta infatti di un negozio dedicato unicamente a maghi e circensi e offre anelli, palle magiche, bastoncini luminosi e tanto altro, realizzato a mano dai proprietari.

Indirizzo: Staalstraat 3

Puccini Bomboni

Per gli amanti del cioccolato, questo negozio unico nel suo genere offre un’ampia quantità di prodotti realizzati con ingredienti naturali.

Oltre a trovare tutti gli accostamenti al cioccolato dai più classici ai più azzardati, si può assistere all’intero processo di realizzazione del cioccolato.

Indirizzo: Single 184 e Staalstraat 17

Condomerie

In questo negozio, specializzato come dice il nome in preservativi, puoi trovare condom di ogni tipo.

“Basta” specificare taglia, rivestimento, colore, disegno, sapore e finalità per ricevere un preservativo che non troverai da nessuna altra parte al mondo.

Indirizzo: Warmoesstraat 141

Christmas Palace

Se sei un appassionato di addobbi di Natale, in questo negozio troverai ghirlande, decorazioni, biglietti e tanto altro sempre a tema natalizio. Non preoccuparti se visiterai Amsterdam in estate, il negozio è aperto tutto l’anno!

Indirizzo: Singel 508-510

Geels

Per gli amanti di caffe e the, questo negozio ne offre di tutti i sapori, colori e forme. In più, è possibile trovare macchinette e accessori di tutte le fasce di prezzo. Sopra il negozio, inoltre, c’è anche un museo dedicato dall’atmosfera molto nostalgica.

Indirizzo: Kikkertweg 22

Hajenius

Non importa andare a Cuba per riportare un sigaro. Ad Amsterdam si trova infatti un’autentica Art-Deco che ospita sia la Casa di Hajenius che l’esposizione di tutti i suoi sigari con gli eleganti accessori da fumo.

Indirizzo: Rokin 92 – 96

Leggi anche la nostra guida di Amsterdam su cosa fare in un giorno.