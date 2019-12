Che regali di Natale fa la Regina Elisabetta al suo staff?

Queen Elizabeth è ormai una star. Una icona di stile. Una donna di potere a cui tutte si ispirano. E anche per Natale sa il fatto suo. La Regina Elisabetta, oltre ad avere dei precisissimi rituali per le celebrazioni di Natale che non possono essere disattesi, è anche una vera e propria campionessa di regali natalizi low cost! Come sempre la Regina d’Inghilterra compra infatti un regalo ai membri del suo staff per ringraziarli del lavoro svolto, ma quest’anno Elisabetta ha “asfaltato” tutti i maghi dei regali low cost.

Che regalo ha fatto la Regina Elisabetta?

La Regina Elisabetta prende i soldi per i regali ai suoi collaboratori direttamente dai suoi risparmi personali e non dai fondi dello stato. Il che è già meritevole di plauso, ma per questo Natale 2019 girano voci di corridoio per cui la regina Elisabetta pare abbia voluto risparmiare. Il Mirror ha infatti raccontato che la tradizione vuole che lo staff reale a Natale riceva come dono un Budino. Un dolce semplice, ma proveniente da grandi case pasticciere come Harrods o Fortnum & Mason. Le voci che circolano (se già l’idea di ricevere un budino non sia proprio foriera di plauso) è che quest’anno La Regina Elisabetta abbia acquistato i budini da regalare al suo staff da un discount. Pagandoli 7 euro ognuno. Oltre a questo i collaboratori quest’anno riceveranno anche un biglietto d’auguri di Natale firmato proprio dalla Regina e dal Principe Filippo, oltre ad un buono spesa di 35 sterline (ma solo per coloro che lavorano a palazzo da molti anni). Diciamocelo, se questi sono i regali di Natale veri, la situazione non è proprio rosea e candida, anzi. Si potrebbe fare qualcosa di meglio, ma è anche vero che tutte le tradizioni sono molto antiche e la Regina si sta adattando a quello che è sempre stato.