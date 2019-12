Luisa Ieluzzi, chi è la ballerina: carriera e curiosità

La ballerina campana Luisa Ieluzzi, dagli esordi al successo al teatro San Carlo di Napoli, chi è: carriera e curiosità su di lei.

Ballerina del teatro San Carlo di Napoli, Luisa Ieluzzi si appassiona per la danza sin dalla tenerissima età. A quattro anni la mamma decise di portarla alla scuola di danza di una sua amica. Qui fa il suo primo saggio di ginnastica artistica. A sette anni, un’altra insegnante di danza ne nota le doti e la segnala alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo diretta da Anna Razzi, per un’audizione.

Chi è la ballerina campana Luisa Ieluzzi

Entra così nel balletto a soli 8 anni, ma è ‘costretta’ a perdere un paio di anni perché troppo piccola per diplomarsi. Molti i sacrifici che è costretta a fare in adolescenza, poi si è iscritta all’Università, alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria a Napoli, ha cominciato a insegnare danza quindi ha deciso di fare l’audizione alla Scala. La sua è quasi una scommessa, poco più di un gioco, ma va tutto benissimo: ottiene il primo contratto di lavoro di sei mesi e va in tournée al Teatro Bolscioi di Mosca con il balletto Excelsior.

In quello stesso periodo, Luisa Ieluzzi, che oggi ha alcune migliaia di follower su Instagram, tenta il provino al Teatro San Carlo di Napoli. Viene ‘guidata’ da Giovanna Spalice (già étoile del Teatro San Carlo), che la prepara al concorso. La giovane di Afragola centra in pieno il suo obiettivo e ottiene una parte importante nello Schiaccianoci, che diventa il trampolino di lancio della sua carriera. Nella stagione 2018-2019 è andata in scena al San Carlo con le repliche de “Il lago dei cigni”. In televisione, appare nel programma condotto da Ezio Bosso dal titolo “Che storia è la musica”.