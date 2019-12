Fedez nudo nella foto della Ferragni: “Lo farà sempre”

Fedez photo bomba lo scatto di Chiara Ferragni posizionandosi a margine dell’obbiettivo completamente nudo, lo scatto fa divertire i loro fan.

Questo 2019 che si accinge alla conclusione ha riservato per la coppia d’oro dei social, un retrogusto amaro. Se Chiara Ferragni continua la sua scalata senza sosta al successo e mette un piede persino nel mondo del Cinema con un documentario, per Fedez la fine dell’anno è decisamente meno spensierata. Il rapper, infatti, ha da poco scoperto che potrebbe essere affetto da sclerosi multipla, una notizia che lo ha fatto riflettere e rivalutare molti aspetti della sua vita, sia personale che professionale.

In attesa di comprendere quale direzione dovrà prendere la sua carriera, Fedez si sta godendo le vacanze invernali in famiglia. I “Ferragnez” infatti stanno soggiornando al ‘Lefay Resort‘ sulle Dolomiti, una location da sogno, come quelle a cui hanno abituato i fan nel corso degli ultimi anni. In questi giorni Chiara ha postato diverse foto e video di famiglia in cui spesso il protagonista è il figlio Leone. L’ultimo scatto, però, è leggermente diverso dal solito e ha fatto divertire non poco i suoi fan.

Leggi anche -> Lutto Chiara Ferragni, piange per le gravi perdite: “Sto male”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chiara Ferragni subisce il photobombing di Fedez

Visualizza questo post su Instagram Always photobombing my pics 🤣 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Dic 2019 alle ore 11:02 PST

Come di consueto l’influencer si era scattata un selfie per mostrare il suo outfit per la serata, ma non si era accorta che il marito si era strategicamente piazzato in bagno per apparire nella foto. Fedez lo ha fatto senza vestiti indosso. Lo scherzo del marito ha divertito Chiara che invece di cancellare la foto, l’ha postata con un’opportuno schermo alle parti intime del compagno. Accanto alla foto scrive poi un commento: “Always photobombing my pics“. La maggior parte dei loro follower ha gradito lo scatto e lo ha trovato simpatico, mentre c’è sempre qualcuno che ne approfitta per insultarli, ma ormai ci hanno fatto il callo.