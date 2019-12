Ieri notte Chiara Ferragni si è lasciata andare ad un lungo sfogo parlando ai suoi follower del dolore provato per la scomparsa di due amici.

Siamo abituati a vedere Chiara Ferragni come una modella e imprenditrice che sponsorizza i propri prodotti, che dà consigli di vestiario. O come influencer che parla della propria vita con i follower, mostrando foto di viaggi o di momenti in famiglia. Abbiamo avuto la riprova in passato che la numero uno delle fashion blogger italiane è una persona molto sensibile e l’ennesima riprova è stata fornita da lei stessa ieri notte.

Chiara ha postato una foto sotto la quale ha condiviso lo sfogo per la morte di due persone che conosceva solo tramite i social ma a cui si era legata e con le quali aveva progettato di passare del tempo insieme. Ecco cosa ha scritto: “Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e whatsapp“.

Chiara Ferragni, il dolore per la scomparsa di due amici

Per fare capire il legame che si era creato con queste due persone, Chiara parla un po’ di loro: “La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare li, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede “facendomi promettere” che si sarebbe rimessa perché ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla. Ma le cose sono andate diversamente, nel modo più tragico possibile”.

Una storia intensa, come quella del secondo amico: “La seconda persona si chiamava Ricky, e ogni tanto mi scriveva in dm proprio qui su Instagram. Affrontava la sua malattia con positività e leggerezza, e leggere i suoi post faceva bene al cuore. Io, eterna positiva, sono sempre stata ammaliata ed attratta da persone più positive di me, che riescono a vedere il sereno anche nella tempesta più buia”.