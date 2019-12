Bianca Atzei incinta di Stefano Corti: “Sono al settimo cielo”

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo ma secondo le fonti di ‘Diva e Donna’, Bianca Atzei sarebbe incinta.

La fine della storia d’amore con Max Biaggi aveva rappresentato per Bianca Atzei un duro colpo. La cantante è una donna in cerca dell’uomo giusto con cui costruire una famiglia e sin da quando stava con l’ex pilota della Motogp desidera diventare mamma. Quel sogno è stato dunque rinviato, ma ora che ha trovato nuovamente la felicità con Stefano Corti, vincitore di Pechino Express e Iena a tempo pieno, non è più così distante.

Bianca e Stefano si mostrano sempre felici insieme e sembra che la loro relazione stia andando a gonfie vele. Probabilmente per questo sono sempre più frequenti i rumor riguardanti un passo ufficiale o la nascita di un figlio. L’ultima indiscrezione parte dal settimanale di gossip ‘Diva e Donna‘, nel quale si legge che Bianca sarebbe in attesa della cicogna.

Leggi anche -> Bianca Atzei malata di anoressia, l’incubo e il ricovero in ospedale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bianca Atzei in dolce attesa? L’indiscrezione di ‘Diva e Donna’

Secondo quanto si legge sul settimanale patinato, Bianca e Stefano avrebbero appreso da poco la lieta notizia. La cantante al momento sarebbe ancora dentro il primo trimestre, un periodo in cui possono insorgere diverse problematiche e durante il quale si tende a mantenere il riserbo per scaramanzia. Non è chiaro come sia trapelata l’informazione, fatto sta che su ‘Diva e Donna’ si asserisce che: “La notizia è segretissima, ma si dice che entrambi siano al settimo cielo”. Per Bianca si tratterebbe del primogenito, mentre Stefano è già padre del piccolo Gabriele, figlio avuto da una precedente relazione.