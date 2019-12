Lega, Matteo Salvini contro Umberto Bossi: “Sui meridionali sbaglia”

Il leader della Lega boccia l’attacco del fondatore Umberto Bossi sui meridionali: “Ho idee diverse”, dice Matteo Salvini prendendo le distanze.

Chi avrebbe mi detto che Matteo Salvini e Umberto Bossi un giorno avrebbero litigato a proposito del Meridione e dei meridionali? Tant’è. “Aiutiamoli a casa loro altrimenti straripano al Nord come gli africani”, tuona il Senatur. “Io gli porto eterna riconoscenza perché lui ci ha svegliati – ribatte l’attuale leader della Lega -. Se poi lui ritiene che la Lega debba occuparsi solo di un pezzo di Paese, beh, questa non è la mia idea”.

Insomma, il fondatore e il leader attuale della galassia leghista sui meridionali la pensano in maniera esattamente opposta. Una divergenza che riflette l’ormai profondo distanza tra il partito secessionista e nordista di ieri e quello a vocazione nazionale dell’ex vicepremier e ministro dell’Interno. Il quale – inutile nasconderselo – per vincere ha bisogno (anche) dei voti del tanto a lungo vituperato Sud.

La stoccata di Salvini al fondatore

E dire che lo stesso Matteo Salvini fino a non molto tempo fa postava foto contro i napoletani o i giovani meridionali scansafatiche, emblema di un Sud parassitario e pigro, contrapponendole all’immagine del Nord produttivo ed efficiente. Anzi, tra i suoi sodali c’è chi continua a riproporre quella chiave di lettura sui social a suon di post, audio e video.

Come spiegare questa apparente contraddizione? Ci ha provato l’astro nascente del partito, il vicesegretario Andrea Crippa: “Bossi ha sbagliato. Insultare i meridionali non fa il bene della Lega. Ho incontrato tante persone per bene al Sud. Dobbiamo valorizzare le diversità, non solo le identità”. E questo perché “la nuova Lega si giocherà una partita importante al Sud”.

Poi è arrivata anche la precisazione di Bossi. “La mia dichiarazione al congresso è stata molto chiara ho detto che certo bisogna aiutare anche il Sud, questo mi sembra giusto che se non li aiuti a casa loro, poi straripa e vengono qui (al Nord). È un po’ come l’Africa che non è stata aiutata e ci arriva tutta addosso, quindi prevedere con scelte giuste e sagge che vadano meglio a noi e a loro”. Più chiaro di così…

