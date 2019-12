Incidente stradale | muore giovane donna molto conosciuta | FOTO

A causa di un grave incidente stradale ha perso la vita Irene, ancora di relativamente giovane età e molto conosciuta dalla sua comunità di appartenenza.

Muore a seguito di un incidente stradale Irene Sauro. Lei era molto nota ad Augusta, nota località in provincia di Siracusa, per il fatto di essere membro del Consiglio Comunale del luogo. Questa notte purtroppo la donna ha perso la vita mentre stava viaggiando sull’Autostrada che collega Catania a Siracusa. Intorno alle tre e mezza del mattino, all’altezza di Carlentini, la povera Irene Sauro è andata a scontrarsi con estrema violenza contro un tir che procedeva dall’opposto senso di marcia. La donna viaggiava a bordo di una Mercedes Clk guidata da un’altra persona. La macchina è andata del tutto distrutta a seguito del fortissimo incidente frontale che ha finito con l’ucciderla. L’altro veicolo viaggiava per portare a destinazione un carico di arance.

Incidente stradale drammatico a Siracusa, Irene Sauro morta sul colpo

L’impatto ha avuto luogo all’interno di una curva, con la visuale parzialmente nascosta a causa della traiettoria imposta dal percorso. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso e se l’è cavata con ferite di entità non preoccupante. Ferito anche il compagni di viaggio di Irene, che aveva 39 anni e che continua a ricevere tanti messaggi con cui amici e parenti la ricordano. I suoi profili social sono pieni di ricordi. Entro poco tempo sono arrivati i soccorritori con anche le forze dell’ordine. In particolare la Polizia Stradale ha svolto i rilievi del caso per accertare quali possano essere state le cause di questa drammatica circostanza. Indaga anche la Procura di Siracusa, che ha aperto una indagine ufficiale su quanto avvenuto. La vittima, da quanto risulta, è morta sul colpo.

