Juventus Lazio Streaming, a che ora inizia e dove vedere la finale di Supercoppa Italiana.

In diretta da Ryad in Arabia Saudita andrà in scena la finale della Supercoppa Italiana che si gioca tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia. Pochi giorni fa le due squadre si sono affrontate in campionato all’Olimpico e la Lazio ha avuto la meglio.

Dove vedere Juventus Lazio

La partita sarà trasmessa a partire dalle ore 17.30 da Rai Uno e sarà visibile anche in streaming web su Rai Play. Come oramai noto, nella giungla del web, sono davvero molti i siti che offrono la possibilità di vedere gratuitamente le partite in streaming: basta saperci un po’ fare e si arriva a scoprirli. Uno di questi, il più famoso, è Rojadirecta. Ma la diffusione di queste immagini è totalmente illegale, inoltre lo streaming spesso e volentieri è davvero di bassa qualità. Va evitato anche il cosiddetto ‘pezzotto‘. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. All.Sarri