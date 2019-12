Atalanta Milan Highlights: tabellino e commento della partita di Serie A. Uno scontro che rilancia l’Atalanta e manda nuovamente il Milan all’inferno.

Dominio assoluto e incontrastato dell’Atalanta di Gasperini che schianta il Milan 5-0 dominandolo dal primo all’ultimo minuto. Gomez apre le danze con un fulmine sotto all’incrocio. La partita seppur dominata dai nerazzurri rimane sull’1-0 a lungo poi si chiude col gol dell’ex Pasalic e pochi istanti dopo col 3-0 di Ilicic. I ragazzi del Gasp corrono il doppio degli avversari, chiudono ogni spazio e non lasciano tempo ai milanisti di pensare e organizzare le azioni. Come sempre poi ripartono a mille all’ora e riempiono l’area con molti giocatori. Ilicic trova poi un gol capolavoro al 73esimo per il 4-0 con un tiro da fuori a giro che si infila all’incrocio dei pali. Muriel appena entrato proprio al posto di Ilicic trova il clamoroso quinto gol che confeziona un risultato davvero incredibile.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match non appena saranno disponibili.

Con questa vittoria l’Atalanta sale a 31 punti e si ripropone fortemente per la corsa Champions. Il Milan invece rimane a 21 punti nella cosiddetta zona di nessuno della classifica.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

LEGGI ANCHE –> Ibrahimovic Milan | “Torno in Italia per riportare la vittoria”

Le formazioni del match

I nerazzurri orobici ritrovano gli assi Gomez ed Ilicic. In rampa di lancio l’ex di turno Pasalic, che in rossonero non lasciò il segno. Conferme per Gosens e Castagne sulle fasce e per de Roon e Freuler in mediana. Tra gli ospiti Ricardo Rodriguez rileva lo squalificato Theo Hernandez. Anche qui ci sono degli ex: si tratta di Kessié e Bonaventura, che partiranno titolari. Stefano Pioli non avrà il brasiliano Paquetà ed in attacco si affida a Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli