Atalanta Milan | Serie A TIM streaming | dove vederla e formazioni

Serie A Atalanta Milan streaming, le formazioni dell’incontro e come e dove seguire il match in televisione e sul web. Diversi gli ex in campo.

Dove vedere Atalanta Milan in streaming ed in televisione. È il match dell’Atleti Azzurri d’Italia ad aprire la domenica calcistica per la 17/a giornata di Serie A, l’ultima del 2019. Nel derby lombardo i padroni di casa cercheranno di rilanciarsi in campionato, dove comunque l’andamento è molto buono. Ma nel più recente impegno di Serie A gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini hanno subito una sconfitta cocente a Bologna, che li ha allontanati in maniera importante dal quarto posto occupato al momento dalla Roma a +7. I bergamaschi per ora rincorrono il Cagliari, che possono superare in caso di vittoria oppure agganciare con un pareggio. Di contro c’è un Milan in fase positiva, reduce da due successi ed altrettanti pareggi e che insegue un posto in Europa.

Atalanta Milan: come vederla in diretta streaming e in tv

Il derby lombardo verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da DAZN, con fischio di inizio fissato alle ore 12:30. E con la possibilità di poter connettere fino a 6 dispositivi compatibili per la fruizione di Atalanta Milan in streaming, con due dei quali in contemporanea. Le piattaforme supportate sono smart tv, smartphone, tablet e console di gioco tra gli altri.

Le formazioni del match

I nerazzurri orobici ritrovano gli assi Gomez ed Ilicic. In rampa di lancio l’ex di turno Pasalic, che in rossonero non lasciò il segno. Conferme per Gosens e Castagne sulle fasce e per de Roon e Freuler in mediana. Tra gli ospiti Ricardo Rodriguez rileva lo squalificato Theo Hernandez. Anche qui ci sono degli ex: si tratta di Kessié e Bonaventura, che partiranno titolari. Stefano Pioli non avrà il brasiliano Paquetà ed in attacco si affida a Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

