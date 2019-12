Uomini e Donne, Gemma piange tra le braccia di Tina: ecco perché

Colpo di scena nella puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne: un insolito abbraccio tra le due storiche nemiche del trono over sembra preludere a una tregua.

Tina Cipollari e Gemma Galgani si abbracciano. No, non è fantascienza: la scena – indubbiamente memorabile – andrà in onda nella puntata del 20 dicembre del trono over di Uomini e Donne. Le due (ex?) acerrime nemiche sembrano aver messo da parte ostilità e rancori all’insegna di un’eccezionale sintonia. Nelle immagini delle anticipazioni si vede infatti la dama torinese che, il volto rigato di lacrime, si abbandona tra le braccia della Cipollari, la quale ricambia il suo gesto. Senza però rinunciare a un tocco di ironia: “Chiamate un medico”, scandisce l’opinionista di Maria De Filippi…

I nuovi equilibri di Uomini e Donne

Cosa c’è dietro allo sfogo di Gemma? A quanto pare, la relazione con il cavaliere partenopeo Juan Luis, che sembra sempre più distante e disinteressato alla dama torinese. L’opinionista Gianni Sperti, inoltre, ha sollevato una questione che non è affatto piaciuta a Gemma: il suo partner avrebbe partecipato come ospite a una serata in discoteca (col sottinteso che la vera ragione per cui il cavaliere frequenta il programma non è l’interesse per Gemma, ma l’intento di acquisire fama e popolarità, come già sostenuto da parte del pubblico).

Il napoletano ha poi rincarato la dose tirando in ballo una “signora di Firenze” e portando in studio le prove che tra loro ci sarebbe qualcosa (pare infatti che Juan si sia autoinvitato a casa della fiorentina). Insomma, Gianni Sperti ha cercato di far capire a Gemma che qualcosa non va nella sua relazione con il cavaliere del Trono Over. E lei, presa dallo sconforto la Galgani, è scappata fuori dallo studio in lacrime e si è seduta su un divanetto. Al che Tina Cipollari l’ha raggiunta per offrirle un po’ di conforto. E poi dicono che la televisione non fa miracoli…

EDS