Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 19 dicembre

Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio stasera avrà come ospiti Gianfranco Vissani e politici: chi ci sarà oggi in trasmissione e gli argomenti trattati su Rete 4

Oggi, 19 dicembre, Dritto e rovescio di Del Debbio mostrerà le sue inchieste e approfondimenti, con tanto di testimonianze, spaziando da nuove misure di Governo al dibattito sulle tradizioni italiane, soprattutto in fatto di cibo (ma non solo).

Ospite della puntata sarà anche lo chef stellato Gianfranco Vissani.

Dritto e rovescio su Rete 4 inizierà come sempre alle ore 21.25.

Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni

Il 19 dicembre in prima serata il talk show di Paolo Del Debbio torna su Rete 4 con ospiti, vecchi e nuovi. Le inchieste si concentreranno su diversi argomenti a partire dalle testimonianze dei risparmiatori della banca Popolare di Bari. Le misure varate dal Governo per salvare l’istituto bancario verranno commentate in studio.

Il successivo argomento trattato prende il via dalle stime relative ai consumi secondo le quali gli italiani durante il periodo natalizio tendano a spendere sempre meno.

La corsa al risparmio anche a Natale sta danneggiando l’economia e costringendo molti negozi alla chiusura.

Lo chef Gianfranco Vissani e la nutrizionista Samantha Biale stasera apriranno il dibattito sulle tradizioni italiane, e non soltanto in fatto di cibo. Tema trattato e inerente alla perdita delle radici culturali Italiane sarà anche la rivisitazione del presepe, partendo dal recente fatto di cronaca accaduto a Pordenone. Nella città, la rappresentazione della natività è stata reinterpretata togliendo Maria e Giuseppe. Verrà inoltre commentato l’uso a volte strumentale delle figure sacre in ambito politico.

Dritto e rovescio, altri ospiti in studio:

Antonio Maria Rinaldi (Lega)

(Lega) Massimiliano Salini (FI)

(FI) Davide Faraone (Italia Viva)

(Italia Viva) Daniela Santanché (FdI).

