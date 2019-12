Gianfranco Vissani, chi è: età, carriera e vita privata dello chef

Conosciamo meglio la storia di Gianfranco Vissani: tutte le curiosità della carriera e vita privata dello chef

Gianfranco Vissani nasce a Civitella del Lago il 22 novembre 1951. Consegue la qualifica di aiuto cuoco all’istituto professionale alberghiero di Spoleto nel 1967. Successivamente lascia l’Umbria, per fare esperienza in alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane, come Cortina d’Ampezzo, Firenze, Genova, Napoli e Venezia. Dopo gli anni di apprendistato rileva nel 1973 il ristorante paterno, sulle rive del lago di Corbara vicino alla sua città di origine. Alterna viaggi all’estero per conferenze e lezioni di gastronomia, iniziando anche a collaborare con testate giornalistiche e per le rubriche di cucina in radio e in televisione. Nel 2011 si trasferisce a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, dove gli viene affidata la gestione di un ristorante dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Raggiunge la notorietà televisiva grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni della RAI, come Unomattina (dal 1997), Domenica In (dal 2001) e Linea Verde. Dal 2008 al 2010 è giudice nel programma La prova del cuoco condotto da Elisa Isoardi. Nel 2012 conduce Ti ci porto io con Michela Rocco in onda su LA7, mentre dopo un anno entra nel cast di Altrimenti ci arrabbiamo, un celebrity talent su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel 2016 è ospite nell’episodio 15 (trasmesso nella puntata 8) del cooking show di Sky Uno MasterChef 5. Torna a fare il giurato nella stagione 2016-2017 de La prova del cuoco.

Chi è Gianfranco Vissani: vita privata

Sposato con Eleonora, dal loro matrimonio sono nati due figli. Luca lo aiuta nella gestione del ristorante di famiglia visto che è maestro di sala del ristorante sulle rive del lago. Inoltre, è stato votato dalla guida di Identità Golose “miglior maitre d’Italia” nel 2009. Nel luglio 2008 Luca sposa Veronica Amitrano con i due che si sono conosciuti ad un corso di cucina tenuto da Luca.