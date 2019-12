Stasera in tv – All Together Now: giudici e anticipazioni di oggi 19 dicembre

Stasera in tv – All Together Now: giudici e anticipazioni di oggi...

All Together Now Italia, con giudici e ospiti d’eccezione, è giunto alla seconda puntata e sia avvia veloce verso la finale: chi ci sarà oggi e cosa accadrà

Stasera 19 dicembre, All Together Now Italia, vede alla conduzione Michelle Hunziker e J-Ax gestire i giudici del muro. Il programma di Canale 5 inizierà alle ore 21.20.

Chi saranno i 100 giudici di All Together Now?

Scopriamolo insieme

All Together Now, share alle stelle

Parlando dell’innovativo game show di Canale 5, non si può non menzionare il boom di ascolti che il programma sta raccogliendo. La rete Mediaset la scorsa messa in onda del programma ha registrato il 14.2% di share (pari a 2.570.000 spettatori).

Gli aspiranti cantanti si esibiranno anche stasera per il muro di 100 giudici, artisti affermati del panorama musicale. Chi ad All Together Now in finale arriverà tutto intero è ancora un mistero, ma in tanti hanno sfruttato bene la possibilità di mettersi alla prova, trovando ampio consenso. Il premio finale, oltre alla fama, è di 50 mila euro e la sfida dunque ne vale ampiamente la pena.

All Together Now ospiti confermati

Mietta

Silvia Mezzanotte

Marco Ligabue

Anna Tatangelo

Iva Zanicchi

Cristiano Malgioglio

