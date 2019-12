Nina Moric senza veli infiamma il web: chi ha postato lo scatto bollente

Uno scatto di Nina Moric completamente nuda ha fatto impazzire i fan, ecco chi ha postato la foto hot che esalta la bellezza della croata.

Nelle scorse ore su Instagram è apparso uno scatto di Nina Moric che ha mandato tutti in visibilio. La bellissima modella croata si mostra con uno sguardo intenso verso lo spettatore, i capelli mossi che sembrano spostati dal vento, ed il suo fisico scultoreo totalmente rivelato all’occhio di chi guarda. Una foto di nudo artistico che proviene da uno dei calendari sexy che la modella croata ha fatto a inizio carriera e che sottolinea la straordinaria perfezione fisica di Nina.

Inevitabile che la pubblicazione della foto facesse scattare una valanga di commenti dai fan della modella. Giudizi che non fanno altro che sottolineare ciò che è ovvio anche al più invidioso: Nina Moric è di una bellezza disarmante ed il suo corpo sembra frutto di uno scultore che rispetta le proporzioni classiche.

Nina Moric: ecco chi ha postato lo scatto hot

Visualizza questo post su Instagram NINA MORIC.(Mamma di @carlosmariacoronathereal) @ninamoric Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 18 Dic 2019 alle ore 2:49 PST

Vedere uno scatto sensuale della modella croata non è una novità, Nina è consapevole del suo fascino e non di rado si prende anche in giro per alcune foto fatte in carriera. Ciò che colpisce in quest’ultima pubblicazione, infatti, è un altro particolare. A pubblicare la foto, infatti non è stata lei, bensì l’ex marito Fabrizio Corona. Tra i due c’è stata una storia d’amore turbolenta, conclusa nel 2007 e contrassegnata da battaglie legali. Da qualche tempo a questa parte, però, i due sembrano aver fatto definitivamente pace e questo post lo dimostra ancora una volta.