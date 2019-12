Diletta Leotta, la critica della Collovati: “Non faccia il gioco dei maschilisti”

Interrogata su Diletta Leotta, Caterina Collovati spiega che le sue critiche non sono rivolte alla ragazza per invidia, ma per contrastare l’oggettivazione del corpo della donna.

Volente o nolente Diletta Leotta è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Se da un lato questo le ha permesso di ottenere una notorietà spropositata, di aumentare i suoi follower sui social e di ricevere proposte di lavoro di spicco, dall’altro l’ha esposta al giudizio spesso duro delle colleghe. Sappiamo già da tempo che Paola Ferrari ritiene che parte del suo successo sia dovuto esclusivamente al fisico perfetto che le ha donato madre natura.

Molto critica nei suoi confronti è stata diverse volte anche Caterina Collovati, la quale ieri a ‘Live non è la D’urso‘ ha cercato di spiegare meglio la sua posizione. Quando la conduttrice le chiede di spiegare perché attacchi la Leotta, la moglie dell’ex calciatore dice: “Premetto che non ho nulla contro una bella ragazza che potrebbe essere mia figlia. Sarebbe assurdo. Combatto contro l’oggettivazione del corpo della donna. Ma che bisogno c’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta, Giorgia Rossi: “Può vestirsi come vuole”

Insomma l’errore di Diletta sarebbe quello di giocare sul suo fisico e dunque sulla capacità attrattiva che questo ha sugli uomini che guardano i programmi. Questo comportamento, secondo la Collovati, sminuirebbe persino le su capacità di conduzione, messe in secondo piano dalla sua procace bellezza. Così facendo, inoltre, favorirebbe le preferenze dei maschilisti, intenti a scegliere le donne belle piuttosto che quelle competenti.

Non totalmente d’accordo con la sua posizione la giornalista Giorgia Rossi, altra femme fatale della televisione nostrana. Questa infatti puntualizza che Diletta è una conduttrice e poi aggiunge: “Lei è libera di fare quello che vuole, indossare quello che vuole, noi quando andiamo sul campo non possiamo. Sceglie liberamente quello che vuole fare”. Insomma le scelte di Diletta appartengono esclusivamente alla sua sfera personale, a dargli un significato piuttosto che un altro è solo chi la giudica.