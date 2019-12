Wanda Nara, chi è la mamma Nora Colosimo: età, lavoro, vita privata

Nora Colosimo è la madre di Wanda e Zaira Nara, alle quali ha indubbiamente dato la sua bellezza. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Buon sangue non mente. Mai adagio fu più azzeccato nel caso di Nora Colosimo e delle sue due figlie, Wanda e Zaira Nara. Con queste ultime condivide non solo l’indubbia bellezza ma anche una certa energica esuberanza unita a una contagiosa allegria. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Nora Colosimo

Nora Colosimo ha 51 anni e somiglia in modo impressionante alle figlie, in particolar modo a Wanda. La donna ha acquisito notorietà quando si è separata dal padre delle sue ragazze, Andrés Nara, protagonista all’epoca di uno clamoroso scandalo. Dopo il divorzio si è però rifatta una vita e nel 2015 ha sposato Roberto Blanco, col quale ha tagliato i ponti nel dicembre dello scorso anno, a soli tre anni dal matrimonio.

La bella argentina si è poi trasferita in Italia per seguire la crescita dei suoi nipotini, Valentino, Benedicto e Constantino (avuti da Wanda con Maxi Lopez), ma anche Francesca e Isabella (figli del calciatore Mauro Icardi). Come le figlie, anche Nora è una vera e propria star sui social: il suo profilo su Instagram conta più di 94.000 followers e le sue foto macinano in continuazione like e di commenti. Cliccare per credere.

Visualizza questo post su Instagram Baby Shower🤰🏻💙Zai ❤️ Un post condiviso da Nora (@nora_colosimo) in data: 15 Dic 2019 alle ore 3:33 PST

