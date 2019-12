Wanda Nara, chi è la sorella Zaira Nara: età, lavoro, vita privata

Zaira Nara, sorellina di Wanda, in Italia è quasi sconosciuta, ma in Argentina è una celebrity. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Se in Italia Zaira Nara è ancora (quasi) sconosciuta, in Argentina è un volto arcinoto, con ben 2,5 milioni di follower su Instagram. La sorellina della più nota Wanda Nara (ha due anni di meno) ha iniziato a farsi largo nel mondo dello spettacolo e della moda come modella già da adolescente, per poi salire alla ribalta in veste di conduttrice del programma televisivo “Telefe”. E nel 2010 si è classificata come 47° donna più sexy del mondo (secondo la rivista FHM). Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Zaira Nara

Zaira Tatiana Nara è nata a Boulogne Sur Mer (in Francia) il 15 agosto 1988. Come accennato, ha intrapreso la carriera da modella quando era ancora una bambina, e si è formata professionalmente con l’agenzia Dotto Models, che ha lasciato nel 2008 per passare allo studio di Mauricio Catarain Chekka Buenos Aires, grazie al quale ha ottenuto diversi contratti pubblicitari come testimonial di prestigiosi marchi d’abbigliamento, lingerie e cosmetici.

Attualmente Zaira Nara lavora per l’agenzia Multitalent Agency. Nel 2010 ha partecipato allo show di Marcelo Tinelli Bailando 2010, versione argentina di Ballando con le stelle, dove si è classificata nona, ed è stata ospite del programma La Cocina del Show. Nel 2011 ha vinto il pallone rosa e sostituito la sorella Wanda Nara a Bailando 2011 in seguito alla sua gravidanza.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2011 Zaira Nara è stata fidanzata con Diego Forlán, dall’ottobre 2011 a novembre 2014 ha frequentato l’ex tennista Juan Mónaco, mentre dal 2015 fa coppia fissa con Jakob Von Plessen, con il quale ha avuto una figlia, nata il 6 aprile 2016.

