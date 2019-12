Cecilia Rodriguez: il desiderio “proibito” di Ignazio Moser sul suo lato B

Il fisico da paura di Cecilia Rodriguez ancora oggi toglie il fiato a Ignazio Moser, che su Instagram si lascia andare a qualche strana fantasia.

Ignazio Moser ha pubblicato sulle sue stories di Instagram una foto hot che mostra il lato b di Cecilia Rodriguez (quasi) come mamma l’ha fatto. Non solo: l’aitante sportivo e influencer ha anche espresso un desiderio decisamente “piccante”. Chissà se la sua dolce metà l’avrà esaudito…

Le fantasie di Ignazio Moser sulla sua Cecilia

La foto in questione mette in risalto il fisico scultoreo della modella argentina e non solo, e va da sé che ha spopolato sui social. Cecilia è in ottima forma nel corpo e nello spirito, pazzamente innamorata del suo uomo, il quale, dal canto suo, non può fare a meno di adulare le forme sinuose della compagna. E di auspicare che impieghi un po’ di tempo in più nello scegliere la mise della serata…

Cecilia avrà esaudito Ignazio? Per il momento non è dato sapere. Quel che è noto, invece, è che tra uno scatto e l’altro i due si stanno preparando a trascorrere il Natale nel paese d’origine di lei. “Ci saranno i miei genitori ad aspettarci – ha anticipato la modella a Oggi -, gli presenterò gli zii e i cugini che non conosce, la nonna paterna e gli amici dell’infanzia. Questo viaggio aggiungerà un altro tassello importante al nostro amore”.

Visualizza questo post su Instagram #damoser 😂 Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 17 Dic 2019 alle ore 10:20 PST

