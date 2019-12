Bimba muore a 5 mesi, la madre si dispera e i pazienti la insultano: “Zitta scimmia”

Una bimba muore tragicamente a 5 mesi, la madre si dispera in ospedale e le sue urla di dolore scatenano la reazione razzista dei pazienti.

Un dolore lancinante che percuote le viscere e cambia per sempre la percezione del reale ed il resto della vita. Questo ha provato una donna nigeriana residente a Sondrio quando i medici le hanno detto che per la sua bambina non c’era più nulla da fare. La donna si era recata all’ospedale di mattina presto dopo che, una volta svegliatasi, aveva notato che la sua piccola, una bimba di appena 5 mesi, aveva smesso di respirare. La disperata corsa in ospedale era un ultimo gesto disperato per evitare quella tragedia che poi, purtroppo, si è verificata. Si pensa che la bimba sia morta nella culla, soffocandosi nel sonno.

Bimba muore a 5 mesi, il dolore della madre scatena il razzismo dei pazienti

Come immaginerete il dolore provato nel sentire che la figlia era morta e non si poteva fare nulla per rianimarla ha fatto crollare il mondo addosso alla donna. Non appena i medici le hanno comunicato la triste notizia, infatti, la madre ha cominciato a piangere e disperarsi. Le sue urla di dolore sono state intense e nulla riusciva a placarla, una scena che dovrebbe spezzare il cuore in mille pezzi e che invece ha suscitato i commenti razzisti degli altri pazienti.

Secondo quanto riportato su ‘Leggo’, infatti, alcuni dei presenti hanno provato fastidio nel sentire le urla di dolore della donna. Uno di loro avrebbe commentato con sprezzo: “Non può essere così grave, fanno un figlio all’anno, perdere un figlio per loro non è come per noi”. Un altro avrebbe aggiunto: “Quelle urla saranno un rito tribale o satanico”. Infine un terzo ha anche aggiunto: “Mettetela a tacere, quella scimmia“. Una dimostrazione di come si sia insinuata una mentalità razzista difficile da contrastare, ma anche di come la crudeltà umana non conosca limiti.

