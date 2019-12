Stasera in tv – Fuori dal Coro: ospiti e anticipazioni di oggi 17 dicembre

Oggi il programma d’approfondimento Fuori dal coro, su Rete 4, nella sua 14° puntata entra a gamba tesa su temi d’attualità e politica: quali sono e che cosa accadrà in puntata

Fuori dal Coro, programma condotto da Mario Giordano, va in onda oggi su Rete 4 ore 21.30. Mediaset, notizia ancora più ufficiosa che ufficiale, pare abbia deciso per un prossimo cambio di giorno per la messa in onda del talk.

In palinsesto, dal martedì sera in prima serata pare che in futuro lo show di Mario Giordano scivolerà alla domenica, trovandosi in sfida frontale con Non è l’Arena di Massimo Giletti (su La7) e Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (su Rai 2).

Stasera Fuori dal coro si conferma nel consueto orario e ospiterà tante personalità di spicco in puntata. Vediamo insieme chi sarà a Fuori dal Coro oggi.

Leggi anche –> Matteo Salvini spiazza tutti: “Le sardine? Andrò a ringraziarli…”

Fuori dal coro su Rete 4: ospiti e tutti gli argomenti trattati

Martedì scorso fra gli ospiti di Mario Giordano a Fuori dal Coro c’è stata anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia e le sue opinioni sono state il punto nevralgico della puntata. Ospiti sono stati anche Lucia Borgonzoni (senatrice della Lega Nord) e Alba Parietti (di tutt’altro orientamento politico).

La deputata e gli altri si sono espressi su temi d’attualità che stanno scaldando gli animi del nostro Paese:

il Mes;

la manovra finanziaria;

la riforma sulla giustizia;

la legge elettorale;

il movimento delle sardine.

Argomenti trattati a Fuori dal Coro oggi e gli ospiti:

Matteo Salvini

Il leader della Lega verrà intervistato e potrà esprimere convinzioni politiche e opinioni sui principali temi che interessano politica e attualità

Il leader della Lega verrà intervistato e potrà esprimere convinzioni politiche e opinioni sui principali temi che interessano politica e attualità Legittima difesa

Per dibattere pienamente sulla questione, verrà portata in studio anche la testimonianza di Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi (condannato a 13 anni per l’omicidio di due rapinatori entrati nella sua attività per svaligiarla)

Per dibattere pienamente sulla questione, verrà portata in studio anche la testimonianza di Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi (condannato a 13 anni per l’omicidio di due rapinatori entrati nella sua attività per svaligiarla) Norme igienico-sanitarie imposte dall’Unione europea : limiti e punti di forza

Le personalità in studio parleranno della questione partendo dal fatto di cronaca del sequestro delle orecchiette fatte in casa avvenuto in un ristorante barese

: limiti e punti di forza Le personalità in studio parleranno della questione partendo dal fatto di cronaca del sequestro delle orecchiette fatte in casa avvenuto in un ristorante barese Inchiesta aperta ad Adria sui trasporti pubblici italiani

Il giornalista Mario Giordano e la redazione di Fuori dal Coro, assieme agli ospiti, cercheranno di rispondere alla domanda ancora senza risposta:

“Dopo l’incidente ferroviario avvenuto ad Andria, dove è finito il denaro elargito per il mantenimento delle infrastrutture?“

Il giornalista Mario Giordano e la redazione di Fuori dal Coro, assieme agli ospiti, cercheranno di rispondere alla domanda ancora senza risposta: “Dopo l’incidente ferroviario avvenuto ad Andria, dove è finito il denaro elargito per il mantenimento delle infrastrutture?“ Indagine sulla società di trasporto pubblico dell’Umbria

Gli ospiti commenteranno la tesi dell’accusa secondo cui quattro funzionari avrebbero architettato un sistema per ottenere illegalmente denaro e regalie a discapito degli utilizzatori del servizio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI