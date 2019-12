Stasera in tv film – Il Libro della Giungla: cast, personaggi, trama e trailer

Il Libro della Giungla (2016) è un film dagli effetti speciali incredibili che trae ispirazione dalla raccolta di storie del 1894 di Rudyard Kipling

Il Libro della Giungla – Live action è un adattamento dall’omonimo romanzo dello scrittore inglese Rudyard Kipling. Come accaduto per il cartoon, anche il film del 2016 è stato prodotto dalla Walt Disney.

Pluripremiata, la pellicola ha incassato 10,4 milioni di euro nelle prime 7 settimane dall’uscita nelle sale e 3 milioni nel primo weekend nei cinema.

Il film verrà trasmesso stasera in tv su Canale 5 a partire dalle ore 21.40.

Leggi anche –> Stasera in tv – Ognuno è perfetto, le anticipazioni di oggi 17 dicembre

Il Libro della Giungla (2016) film completo su Canale 5: personaggi e trama del film

Dal libro di Rudyard Kipling, il film esce nel 2016 e racconta la storia del cucciolo d’uomo Mowgli. Il Libro della Giungla mostra come il giovane, cresciuto nel branco di lupi guidato da Akela e Raksha, per sopravvivere sia costretto a sottostare alla legge della Giungla, esattamente come tutti gli altri animali. Questo sembra non valere per la tigre Shere Khan che lo cerca per ucciderlo in nome di un antico rancore.

Il pericoloso felino, disposto a tutto pur di raggiungere il suo intento, costringerà Mowgli ad abbandonare il branco per proteggerlo.

Il cucciolo d’uomo sarà così riportato alla civiltà dalla pantera Bagheera, che quando era ancora in fasce lo salvò dagli artigli di Shere Khan. Il ragazzo cercherà di rispecchiarsi nell’uomo e di crescere in tal senso, ma il suo spirito animale non mancherà di ripresentarsi puntualmente. Né animale né uomo eppure entrambe le cose, questo classico Disney rivisitato mostra aspetti nuovi provenienti più dal libro che dal cartoon ma sempre lì idealmente ci riconduce.

Il realismo degli effetti speciali è a dir poco spettacolare.

Trailer ita liano del film del 2016

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI