Stasera in tv – Ognuno è perfetto, le anticipazioni di oggi 17 dicembre

La Rai con la fiction Ognuno è perfetto si schiera apertamente contro i luoghi comuni sulla sindrome di Down in tre puntate: cast completo del film e trama della seconda puntata

Nella seconda puntata di Ognuno è perfetto Rick decide di andare in Albania per sposare l’amore della sua vita. La storia dei due ragazzi parla d’amore, ma soprattutto di indipendenza e di identità personale. E dopotutto si può dice che questo messaggio valga per tutti: ognuno è perfetto nella sua imperfezione.

Il papà di Rick, Edoardo Leo, nel film come reagirà alla scelta di suo figlio?

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di oggi (e qualche curiosità).

Ognuno è perfetto, la seconda puntata oggi, 17 dicembre: Rick vuole sposare Tina

Ognuno è perfetto su Rai 1 va in onda in prima visione con la seconda puntata a partire dalle ore 21.25.

La fiction con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Piera Degli Esposti, Gabriele Di Bello e Alice De Carlo racconta la storia di un amore puro e che per sopravvivere sarà costretto ad affrontare enormi difficoltà.

La fiction Rai prende ispirazione da Tytgat Chocolat, serie televisiva belga nata nel 2017 e diretta da Marc Bryssinck e Filip Lenaerts.

Il protagonista è Rick, ragazzo affetto da sindrome di Down lieve e desideroso di trovare lavoro. Il sogno di Rick è quello di essere indipendente e suo padre sarà in prima linea per permettergli di realizzarlo. Sarà la proprietaria di una fabbrica di cioccolato a dargli una possibilità. Miriam, infatti, darà a Rick “un lavoro vero” nel reparto packaging, totalmente gestito da ragazzi con disabilità.

Sarà qui che il ragazzo incontrerà la vera amicizia e l’amore. Come accaduto nella realtà, nella fiction il personaggio interpretato da Gabriele Di Bello si innamora subito di Alice De Carlo, che veste i panni di Tina, giovane di origine albanese.

La madre di Tina sarà costretta a tornare con la figlia in Albania e Rick con l’aiuto dei suoi nuovi amici partirà per andare a riprendersela.

Ognuno è perfetto seconda puntata

Rick parte senza avvertire suo padre e raggiunge Tina. Il ragazzo le promette amore eterno e i due si scambiano la promessa di sposarsi. Tina però viene rimpatriata senza che lui riesca a impedirlo. Tornato a casa Rick sprofonda nella tristezza. Nonostante gli sforzi del padre Ivan, Rick non si alza più dal letto e smette di andare a lavoro. I suoi amici Cedrini, Cristian, Giulia e Django hanno un piano che riaccenderà lue speranze di Rick. Scapperanno tutti insieme, troveranno Tina e i due si sposeranno. In questo modo i due amanti potranno godere della legge sul ricongiungimento e tornare a casa, in Italia.

La prossima puntata di Ognuno è perfetto sarà lunedì 23 dicembre.

Cast completo e personaggi

Ivan De Simone (Edoardo Leo)

Miriam (Cristiana Capotondi)

Alessia (Nicole Grimaudo)

Riccardo “Rick” De Simone (Gabriele Di Bello)

Tina (Alice De Carlo)

Cristian (Raffaele Vannoli)

Maurizio Cedrini (Aldo Arturo Pavesi)

Giulia (Valentina Venturis)

Django (Matteo Dell’Armi)

Emma (Piera Degli Esposti)

Gustavo (Gianluca Gobbi)

Simona (Simona Nasi)

David (Giulio Cristini)

Achille (Paolo Graziosi)

Antonio (Franco Barbera)

Tommaso (Tobia De Angelis)

Carlo (Riccardo Lombardo)

Irene (Elena Aimone)

Katarina (Olivia Manescalchi)

Marione (Eugenio Bramati)

Sandro (Daniele Verrini)

Anna (Lara Fatà)

ex-capo di Polizia (Giorgio Colangeli)

