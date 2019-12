Le previsioni meteo per questa settimana: che tempo farà dal 17 al 22 dicembre, cosa sapere.

Cosa ci aspetta a livello di condizioni meteo in questi giorni che precedono le festività natalizie? Ci sono delle condizioni metereologiche molto particolari perché, sebbene in molte città italiane la neve sia caduta copiosa, in altre le temperature sono piuttosto elevate e raggiungono anche i 16 e 17 gradi. Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Cosa ci aspetta? Tornerà a piovere e se sì dove. Ecco quello che dicono i modelli meteorologi per la settimana che sta arrivando.

Che tempo farà nei prossimi giorni?

La situazione meteo è infatti in evoluzione perché tra mercoledì e giovedì arriverà una nuova condizione di maltempo soprattutto nelle regioni del sud. Tutta colpa dell’avvicinamento di quello che viene chiamato il minimo iberico e che causerà piogge molto intense. In una seconda fase di maltempo un vortice Atlantico porterà a una nuova ondata di maltempo che colpirà principalmente l’Italia del Nord. Sarà una perturbazione intensa con piogge e venti anche molto forti e intensi, soprattutto nelle regioni del nord-ovest già precedentemente sottoposte. A cominciare da venerdì al nord, e soprattutto sulle Alpi, ci saranno delle nevicate piuttosto intense.

Temperature in calo, ma ancora sopra la media

Nello specifico dei prossimi giorni sappiamo che dopo questa alta pressione subtropicale che ha portato appunto a delle giornate calde, arriverà una nuova massa d’aria che porterà le temperature a scendere. Meno male viene da dire visto che abbiamo avuto delle temperature di quasi 10 gradi in più rispetto alla norma stagionale. Ci sarà quindi un leggero abbassamento della temperatura. Ma, almeno nei primi giorni della settimana, non avremo più delle gelate. Sugli Appennini lo zero termico sarà oltre i 2500 m di altitudine. Situazione piuttosto particolare quindi che non rende entusiasti sicuramente gli appassionati degli sport invernali.