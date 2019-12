Le previsioni meteo per la prossima settimana di Natale 2019 e fino a Capodanno 2020

Mentre la corsa ai regali di Natale entra nel vivo il meteo ha deciso di farci salire sulle montagne russe. La settimana appena iniziata sarò infatti all’insegna del cambio netto di tempo: dal caldo anomalo passeremo al gelo con abbondanti nevicate. E sarà con questa instabilità che arriveremo a Natale 2019 che però a quanto pare sarà senza particolari sorprese. Il meglio è infatti riservato a Capodanno dove è attesa l’aria gelida dalla Russia che ci porterà nevicate anche a bassa quota.

Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano 2019

Le previsioni a lungo raggio sull’inverno 2019/20 davano il mese di Dicembre esente dal gelo – riservato invece a gennaio e febbraio – e piuttosto mite. In realtà la prima metà del mese è stato molto frizzante dal punto di vista delle temperature, con notevoli precipitazioni anche nevose. Una situazione che aveva fatto propendere per l’ipotesi che anche la seconda parte del mese sarebbe stata gelida e che l’Anticiclone africano, il responsabile del caldo non ce l’avrebbe fatta ad inserirsi in questo quadro.

Invece l’anticiclone ce la farà. Lo vedremo in questa settimana quando le temperature saliranno ben al di sopra della media del periodo. Avremo un repentino cambio quando in prossimità del weekend tornerà il gelo e la pioggia, ma sarà solo una fase perché poi alla vigilia di Natale tornerà il sole. Le previsioni meteo per Natale 2019 sono all’insegna del bel tempo in tutta Italia. Niente Bianco Natale, dunque.

La giornata di Natale 2019 sarà soleggiato in tutta la Penisola con temperature oltre la media per effetto dell’Alta Pressione africana che riuscirà a raggiungere il nostro Paese. Il sole sarà quindi il protagonista della giornata e anche per Santo Stefano avremo bel tempo da Nord a Sud. I valori termici continueranno ad essere alti specie nei valori massimi: oltre i 15 gradi al centro, intorno ai 10 al Nord. Attenzione però alle nebbie che potrebbero crearsi specie alla sera nelle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Meteo Capodanno 2020

Dopo un Natale così mite potremmo avere un cambiamento del meteo proprio a ridosso del Capodanno. Le correnti gelide provenienti dalla Russia non trovando nessuno scudo a proteggerci potrebbero arrivare in Italia entrando dalla porta di Bora. Un’ipotesi che secondo i modelli dei meteorologi sembra molto plausibile. Bisognerà vedere nei prossimi giorni se sarà proprio per il 30/31 dicembre che avremo il gelo o se l’entrata dell’aria fredda russa arriverà nei primi giorni del nuovo anno.

Al momento i modelli suggeriscono che l’aria siberiana arrivi in prossimità dell‘ultimo giorno del 2019 accompagnata da perturbazioni anche di carattere nevoso. Si prevede quindi un’ultima notte freddissima accompagnata da nevicate nei rilievi del Nord. La notte di Capodanno sarà quindi gelida soprattutto al Centro e al Nord, ma anche al Sud, specie nelle zone interne le temperature caleranno parecchio. Le nevicate potrebbero poi allargarsi anche alle zone di pianura specialmente dei settori adriatici.