Grave lutto per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva annuncia la perdita di una persona a lei molto cara con un messaggio su Instagram.

Per Antonella Clerici arriva una brutta notizia con la quale dover convivere da oggi in poi. L’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, che recentemente si è destreggiata molto bene con l’ultima edizione de ‘Lo Zecchino d’Oro’, annuncia sui propri canali social personali la scomparsa di un amico a lei molto caro. “Oggi, uno di noi, il più sorridente, ironico ci ha lasciati”. Si tratta di un certo Giuliano, che con Antonella Clerici ha frequentato il liceo classico di Legnano in gioventù, in provincia di Milano. La Clerici posta una immagine in cui c’è lei, molto facilmente riconoscibile, attorniata da alcuni compagni di classe.

Antonella Clerici lutto: “Come è crudele il tempo”

E poco sotto il messaggio scritto da parte della 56enne originaria di Legnano. Che si chiude con una frase emblematica. “Il tempo corre veloce…ciao Giuliano!”. Tante sono state le manifestazioni di cordoglio, di dispiacere e di incoraggiamento da parte dei tanti fans della Clerici a quest’ultima.

Visualizza questo post su Instagram Prove …💗💗💗 @telethonitalia @rai1official #tuttiinsiemeperlaricerca Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 13 Dic 2019 alle ore 12:11 PST

