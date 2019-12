Matteo Salvini e la fidanzata: baci e coccole al ristorante – VIDEO

Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sorpresi a Bari: baci e coccole al ristorante.

Matteo Salvini e Francesca Verdini sorpresi in un ristorante di Bari mentre danno sfogo ai loro bollenti spiriti. L’ex ministro dell’Interno ha tenuto un incontro alla Fiera del Levante. Quindi il leader della Lega e la fidanzata sono finiti in un ristorante, dove si sono concessi una cenetta romantica.

I due senza freni e davanti ai riflettori dei fotografi si sono lasciati andare – forse complice l’alcol della cena – ad abbracci, coccole e baci focosi. Le foto della loro cena romantica sono finite online e non sono mancate anche alcune critiche, sia per il consumo di alcol, che per l’eccesso di coccole tra i due. Molti anche i commenti di chi si dice entusiasta e felice per Salvini, che dopo la rottura con la Isoardi sembra aver ritrovato la serenità affettiva. Intanto, da più parti si parla di nozze imminenti tra i due.