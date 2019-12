Cagliari Lazio Serie A TIM diretta streaming no Rojadirecta e formazioni

Il posticipo del lunedì sera della serie A TIM è tra Cagliari e Lazio: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 20.45, il posticipo della 16esima giornata di Serie A TIM tra Cagliari e Lazio. Si tratta di una partita dai tanti significati: da una parte c’è la squadra rivelazione del campionato che prova a inseguire il sogno Uefa e la qualificazione in Europa League, dall’altra gli ospiti con una vittoria andrebbero a tre punti dalle capoliste Juventus e Inter. Anche in questo caso, un traguardo non preventivato a inizio campionato.

Cagliari Lazio: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match di questa sera alla Sardinia Arena sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi soltanto a piattaforme legali, soprattutto in occasioni come queste in cui le partite sono visibili in chiaro e senza abbonamenti. Così avrete garantita anche la qualità, ma non solo. Vanno infatti evitati siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto‘. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Cagliari Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La sfida di questa sera dunque è una gara apertissima tra due squadre lanciatissime in classifica e con la voglia di portare a casa il bottino per intero. Queste le formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.