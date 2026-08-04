Sveti Klement: L’Isola Adriatica dove la Natura Canta tra Pini, Ulivi e Mare Cristallino

Un’uscita di pochi minuti da Hvar e il mondo cambia ritmo: l’acqua si fa vetro, l’aria profuma di resina e sale, i passi seguono il canto dei pini. A Sveti Klement, tra ulivi, sentieri sabbiosi e mare cristallino, la natura parla piano ma resta addosso a lungo.

La barca scivola fuori da Hvar. Il capitano non ha fretta. Il canale si apre e l’arcipelago delle isole Pakleni disegna un puzzle verde. L’approdo su Sveti Klement è semplice. L’isola è la più grande del gruppo, circa 5,3 km². È senza auto. La attraversi a piedi. Il primo odore è di pino d’Aleppo. Poi arrivano mirto, rosmarino, cisto. La luce vibra sulle rocce chiare.

Il mare qui sorprende. La visibilità spesso supera i 15 metri. Le praterie di posidonia sono vive e protette. Non tutte le baie accettano l’ancora. In molte trovi gavitelli. È una scelta che difende l’ecosistema. Funziona.

La costa non è uniforme. A sud, Vinogradišće è uno specchio turchese al riparo dal maestrale. A ovest le insenature di Taršće hanno un tono più quieto. A nord-ovest, Vlaka accoglie con vigne antiche e una piccola cappella in pietra. I sentieri collegano tutto. Le camminate principali durano tra 10 e 30 minuti. Le indicazioni sono essenziali ma chiare.

I colori cambiano con l’ora. Al mattino il blu è freddo e pulito. Nel pomeriggio il maestrale riga l’acqua. Al tramonto il verde dei pini si fa quasi nero. Di notte il profilo dell’isola resta basso, come una bestia addormentata.

Come arrivare e quando andare

Da Hvar partono taxi boat frequenti. In alta stagione salpano ogni 15–20 minuti. Il viaggio dura circa 15 minuti, mare permettendo. Chi arriva in barca trova l’ACI Marina Palmižana aperta in stagione, con circa 180 posti barca. Il vento guida il calendario: maestrale pomeridiano in estate, bora e scirocco nei cambi di tempo. I mesi migliori per equilibrio tra calma e servizi sono maggio, giugno e settembre. Luglio e agosto portano folla nelle ore centrali. La mattina presto e il tardo pomeriggio restano i momenti più generosi.

Tra giardino e mare: Palmižana

Il cuore emotivo dell’isola batte qui. Palmižana non è solo una baia. È un’idea coltivata da una famiglia, i Meneghello, che da oltre un secolo cura un giardino aperto al mare. Tra agavi, euforbie e cactus, il giardino dei Meneghello mescola piante mediterranee ed essenze acclimatate. L’arte spunta tra i rami. Una scultura ti guarda. Una ceramica luccica dopo la pioggia. Non tutto è catalogabile. Molto nasce dal gesto, dal tempo, da una cura che non fa rumore.

Dal molo alla spiaggia il passo è breve. Si attraversa l’interno in dieci minuti, tra ombra di ulivi e aghi di pino. L’acqua di Vinogradišće ha sfumature che vanno dal giada al cobalto. La ricetta è semplice: fondale chiaro, posidonia sana, poco moto ondoso. Qui capisci perché la gente torna. Sedersi in riva e contare le barche che entrano in silenzio è un passatempo serio.

Alcuni dettagli pratici aiutano. Porta scarpe leggere per i sentieri. Rispetta i cartelli sulle aree protette. L’acqua dolce è preziosa: usala con testa. I ristoranti storici lavorano pesce locale e verdure dell’isola. La qualità varia con la stagione e con il pescato del giorno. Se cerchi musica alta, guarda altrove. Qui dominano fruscio, chiacchiere a bassa voce, stoviglie che si toccano.

Quando la barca riparte, l’isola resta nello sguardo come un pensiero semplice. Pino, sasso, sale. Cosa porti via, se non il desiderio di tornare a camminare piano, come se il tempo avesse di nuovo il suo passo giusto?