Lioness 3: Scopriamo le Sorprendenti Location della Serie Spy con Nicole Kidman

Tra strade che fingono altre città e coste che profumano di Mediterraneo, il nuovo capitolo di Lioness mette in scena un mondo intero senza muoversi davvero in ogni angolo del pianeta. È il bello del cinema: riconosci un vicolo, poi ti perdi in un orizzonte blu. E intanto Nicole Kidman e Zoe Saldaña camminano dritte, come se il pericolo fosse sempre dietro l’angolo.

Il cuore di Lioness batte forte. Il tono è quello giusto: spionaggio nervoso, missioni sporche, scelte che pesano. E una domanda semplice, da spettatore curioso: ma dov’è stata girata questa storia?

Partiamo dal concreto. La produzione di Taylor Sheridan ha costruito il suo baricentro sulla East Coast americana. Non perché manchi la voglia di viaggiare, ma perché certe città sanno fare tutto. La sorpresa arriva a metà strada: gran parte del “mondo” di Lioness nasce negli Stati Uniti, con snodi chiave in Maryland e nell’area di Baltimora. Qui la serie trova piazze istituzionali, quartieri residenziali, porti e skyline capaci di trasformarsi in poche ore. Un angolo ricorda Georgetown, un altro sembra un compound diplomatico. È la magia del set.

Dove serve il timbro del potere, entrano in campo Washington D.C. e i suoi esterni simbolici: cupole, colonne, parchi memoriali. Molto viene ricreato altrove, ma qualche ripresa mirata fa la differenza. Bastano pochi secondi per dare credibilità a una stanza senza finestre.

E poi c’è l’orizzonte che chiama il mare. Le sequenze mediterranee, con ville bianche e scogliere calde, sono state realizzate in Spagna, in particolare a Maiorca, secondo quanto riportato da testate di settore e registri locali di produzione. La luce dell’isola fa il resto: i riflessi sull’acqua, i muretti a secco, la vegetazione bassa che non perdona. Alcune ambientazioni “mediorientali” risultano girate in aree del Mediterraneo e del Nordafrica sfruttando set già collaudati dall’industria; su questi punti, però, la produzione non ha diffuso un elenco ufficiale e completo. Dove i dati non sono pubblici, conviene dirlo chiaramente.

La logica dietro le scelte è semplice e vincente: incentivi fiscali, logistica snella, crew esperte. Il Maryland offre versatilità architettonica e accesso rapido a snodi federali; Maiorca regala controluce perfetti e location blindabili, utili quando in scena ci sono agenti CIA e bersagli ad alto rischio. In mezzo, tanto lavoro invisibile: location manager che misurano il rumore del traffico, responsabili sicurezza che contano ingressi e vie di fuga, reparti scenografia che trasformano un androne qualunque in un ufficio di un’agenzia statale.

Le tappe chiave delle riprese

Stati Uniti: base operativa tra Baltimora e dintorni; insert di Washington D.C. per marcare l’asse politico-istituzionale.

Mediterraneo: set in Spagna (Maiorca) per ville costiere e scene di alta società; ulteriori location esterne in area euro-mediterranea per missioni sotto copertura.

Nota: per il “nuovo capitolo” (comunemente indicato come Lioness 3), l’elenco dettagliato delle location non è stato ancora reso pubblico in modo integrale.

Cosa aspettarsi dal nuovo capitolo

Se la serie confermerà il suo metodo, rivedremo il mix: città americane che interpretano capitali strategiche e finestre sul mare per gli snodi più glamour. È un equilibrio furbo. Riduce costi e tempi, ma non toglie niente al respiro internazionale. Anzi, lo amplifica: l’azione resta leggibile, i luoghi diventano personaggi. E quando compaiono Nicole Kidman e Zoe Saldaña, lo spazio intorno sembra cambiare aria.

Forse è questo che ci tiene incollati: l’illusione perfetta di essere lontanissimi e, allo stesso tempo, a un passo da casa. Ti è mai capitato di attraversare una via qualunque e pensare: qui, con la luce giusta, potrebbe iniziare una missione?