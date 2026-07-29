Langbathseen: I Due Laghi Alpini Austriaci, Tesori di Storia Imperiale e Natura Incontaminata

Due specchi d’acqua cristallini nel cuore del Salzkammergut, dove il bosco respira piano e le montagne si specchiano senza fretta: ai Langbathseen la natura detta il ritmo, e la storia sussurra ancora.

Arrivi e il silenzio ti fa spazio. Il sentiero prende subito quota minima, tra radici e aghi di pino. La luce filtra sul primo lago e capisci perché questi due laghi alpini spingono a rallentare il passo. Non è solo bellezza: è una forma di educazione alla calma. L’acqua taglia il respiro. Il resto viene dopo.

Due specchi, un solo respiro alpino

I Langbathseen sono due: Vorderer Langbathsee in primo piano e Hinterer Langbathsee più in alto, abbracciati dall’Höllengebirge. Siamo nel comune di Ebensee, Alta Austria, nel cuore del Salzkammergut. La morena glaciale ha scolpito con pazienza, l’acqua ha lucidato. Oggi il percorso ad anello li collega con un cammino semplice e ben segnalato: in media 2 ore, dislivello ridotto, fondo compatto. Le famiglie ci vanno volentieri, soprattutto nel primo tratto pianeggiante lungo il bordo del Vorderer.

La trasparenza è il tratto distintivo. In estate si nuota, ma l’acqua resta fredda anche ad agosto. D’inverno i rami scrivono ricami di brina sul bordo e il sentiero, quando battuto, resta praticabile. Il ghiaccio sul lago non è sempre sicuro: si entra solo se le autorità locali lo dichiarano espressamente. La pesca è consentita con permesso. La fotografia è irresistibile, ma droni e fuochi sono vietati: l’area vive di equilibri fragili.

A metà percorso succede la cosa importante. Capisci che qui la bellezza non è da cartolina. È una grammatica. Pausa, respiro, ascolto. Le rive del Hinterer Langbathsee sono più ombrose, la luce si allunga. Un vecchio boathouse in legno, le acque turchesi che si spengono nel verde profondo, il rumore sordo dei sassi sotto gli scarponi. Un cane scuote l’acqua e ride a modo suo. Ti guardi intorno e non trovi rumore superfluo.

Tracce imperiali, cammini di oggi

Il Salzkammergut è anche storia imperiale. Nell’Ottocento la corte asburgica passava le estati a Bad Ischl. Da lì partivano gite e battute nelle vallate circostanti: l’area dei Langbathseen era tra le mete amate dagli aristocratici dell’epoca. Non esistono registri pubblici che confermino visite ufficiali dei sovrani proprio su queste sponde, ma l’eco di quel mondo si sente ancora: nella cura dei sentieri, nei toponimi, nel modo in cui si vive la montagna senza clamore.

Dettagli utili. Dalla cittadina di Ebensee si raggiunge il parcheggio del Vorderer Langbathsee in pochi minuti d’auto. I posti sono limitati nei weekend estivi: conviene arrivare presto. Scarpe con buona suola, acqua nello zaino, abbigliamento a strati. In autunno il foliage accende le rive, in primavera i torrenti che alimentano i laghi suonano più forte. Chi ama camminare può proseguire verso forcelle e malghe del gruppo dell’Höllengebirge; chi preferisce la sosta trova panchine discrete e rive pulite. L’invito è chiaro: porti via solo ricordi, riporti a valle anche le briciole.

I Langbathseen non promettono spettacolo. Lo diventano quando accetti il loro passo. È strano come due laghi, così vicini, possano raccontare cose diverse: uno ti accoglie, l’altro ti mette alla prova. Forse è questo il vero lusso, oggi. Un luogo che non chiede di essere consumato. Ti chiede solo: quanto tempo sei disposto a restare in silenzio?