Carnevale in Viaggio: le destinazioni imperdibili (anche nel resto d’Europa) – viagginews.com

Scopri le migliori destinazioni per il Carnevale in Italia ed Europa: da Venezia a Colonia, tra sfilate gigantesche a rievocazioni storiche.

Musica, costumi e rituali rendono il Carnevale un pretesto efficace per un viaggio breve ma intenso. In alcune città domina la spettacolarità dei carri, in altre la forza della rievocazione storica; altrove prevale un formato adatto alle famiglie. La scelta dipende dal ritmo che si vuole seguire.

Italia ed Europa: le mete principali

Italia. A Venezia il Carnevale è un palcoscenico diffuso: maschere barocche, eventi in calli e campi, e il celebre Volo dell’Angelo in Piazza San Marco (programmi variabili, da verificare ogni anno). L’impatto visivo è alto, così come la richiesta su alloggi e biglietti.

Viareggio è sinonimo di carri monumentali in cartapesta, tra i più grandi d’Europa, con sfilate distribuite su più weekend. Satira esplicita, musica e un’organizzazione collaudata.

A Ivrea la Battaglia delle Arance è una rievocazione regolamentata e intensa. Le quantità di agrumi impiegate variano di anno in anno; l’esperienza resta una delle più identitarie del calendario italiano.

Putignano vanta una tradizione documentata dal tardo Trecento: sfilate, satira in vernacolo e attività collaterali che coniugano ritualità antica e proposta contemporanea.

Per chi viaggia con bambini, Fano offre il caratteristico “getto” di dolci dai carri e un clima festoso ma gentile. In Acireale spiccano i carri infiorati e illuminati, valorizzati dal centro barocco.

Europa. A Colonia il Karneval raggiunge il picco nel Lunedì delle Rose: cortei lunghi chilometri e un’affluenza che supera il milione di visitatori, con un tono ironico e inclusivo.

Basilea propone la Basler Fasnacht, che inizia alle 4 del mattino del lunedì successivo al Mercoledì delle Ceneri e dura 72 ore. Lanterne dipinte, pifferi e tamburi ne fanno un evento riconosciuto dall’UNESCO.

A Nizza convivono carri illuminati e la Bataille de Fleurs sul lungomare: impostazione elegante e logistica semplice. Tenerife punta su grandi gala e sfilate monumentali, con clima favorevole e la parata del Coso Apoteosis come momento centrale.

A Cadice il Carnevale privilegia la parola: le chirigotas portano satira sociale tra piazze e teatri. In Binche il rito dei Gilles del Martedì Grasso è codificato e simbolico, con una tradizione che conta più dello spettacolo.

Consigli pratici. Le date cambiano ogni anno: verificare sempre i calendari ufficiali e i piani di sicurezza. Prenotazioni anticipate sono consigliate per Venezia, Viareggio, Colonia e Tenerife. Con famiglie, privilegiare eventi diurni e aree dedicate. Per fotografie meno affollate, utili le prove generali o le mattine del primo weekend.

Insomma, il Carnevale offre formati diversi: dalla messa in scena storica alla grande parata, dalla satira cantata agli eventi family-friendly. Scegliere la meta giusta significa trovare l’equilibrio tra spettacolo, contesto e tempi del viaggio.