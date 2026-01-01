Viaggi, dove andare nel weekend della Befana? Che idea

Un weekend della Befana che profuma di legna, pane caldo e bosco. Due giorni senza fretta, tra crinali silenziosi e storie nuove. L’Appennino Parmense, qui, non è uno sfondo: è un invito.

Dopo le feste, il corpo chiede aria pulita

La mente chiede ritmo lento. Se ti stai domandando dove andare nel weekend della Befana, guarda verso l’Appennino Parmense. L’Alta Valtaro e la Valceno offrono natura viva, vicinanza umana e una cucina che parla chiaro.

Perché scegliere l’Appennino Parmense

Qui la qualità dell’aria è alta e i boschi sono fitti. Le quote sono collinari e montane, con sentieri segnalati e paesi a misura di cammino. Nell’Oasi WWF dei Ghirardi (Riserva naturale regionale), tra Borgo Val di Taro e Albareto, trovi praterie, querce secolari e fauna protetta. L’area protetta copre circa 600 ettari secondo WWF Italia; i percorsi sono gratuiti e aperti tutto l’anno, con visite guidate in date dedicate (fonte: WWF Italia). A Borgotaro, la sosta è gustosa: il Fungo di Borgotaro IGP è tutelato da un Consorzio riconosciuto, segno di una tradizione che resiste e innova (fonte: Consorzio Fungo di Borgotaro IGP).

Il cuore del viaggio, però, si svela a metà sentiero

In queste valli è nata la cosiddetta “valle delle donne”. Donne arrivate da Milano, Varese o Genova hanno scelto una vita diversa. Hanno avviato agricoltura biologica, ospitalità sostenibile, coltivazioni di zafferano, piccoli vivai di montagna. Non è folklore: è impresa rurale, contemporanea. In Valceno, a Strela di Compiano, incontri aziende che aprono i cancelli, raccontano i metodi, mostrano la filiera. Alcune realtà accettano visite solo su prenotazione: meglio contattarle in anticipo.

Dormire in yurta in montagna? Si può

Le tende yurta dell’Agriturismo Ca’ Cigolara, ispirate alla tradizione mongola, sono un modo pulito e intimo di stare nel bosco. Legno, feltro, stufa a legna, buio vero. La notte, il silenzio è pieno: a volte lo rompe un capriolo. Al mattino, il tè fuma mentre la brina si scioglie sui prati.

Itinerario breve per il weekend

Giorno 1: arrivo a Borgo Val di Taro. Passeggiata nell’Oasi WWF dei Ghirardi: scegli un anello facile e goditi i punti panoramici. Nel pomeriggio, check‑in in yurta a Ca’ Cigolara. Cena con prodotti locali: patate di montagna, funghi conservati, formaggi vaccini e caprini. Nota pratica: alcune strutture invernali lavorano su richiesta; verifica aperture e strade in caso di neve.

Giorno 2: spostamento in Valceno. Tappa a Strela di Compiano. Incontra le giovani imprenditrici che allevano in modo estensivo o coltivano zafferano. Ascolta come nascono i semi in un vivaio di quota. Se possibile, acquista direttamente in azienda: è economia che resta sul territorio. Pranzo in trattoria con menu corto e stagionale. Rientro nel pomeriggio lungo la SP che risale dolcemente i versanti.

Dati e riferimenti utili

Oasi dei Ghirardi: riserva WWF di circa 600 ettari; accesso libero ai sentieri, visite guidate programmate (fonte: WWF Italia). Fungo di Borgotaro IGP: indicazione geografica protetta riconosciuta dall’UE; informazioni sul Consorzio disponibili online. Disponibilità yurta: stagionale; verifica direttamente con l’agriturismo. Non tutte le attività pubblicano calendari aggiornati, quindi è consigliato il contatto telefonico.

C’è un momento, al tramonto, in cui il bosco diventa viola e il fiato si fa vapore. È lì che capisci se questo è il tuo passo. Nel tuo viaggio lento, cosa vuoi davvero ascoltare: il rumore dei tuoi pensieri o il silenzio che li mette in fila?