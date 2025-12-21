Provenza, in inverno Camargue si riempie di fenicotteri rosa: quando e dove vederli – viagginews.com

Camargue è una località situata nel sud della Francia, in Provenza. In inverno, stormi di fenicotteri rosa tornano a casa. Quando e dove vederli.

I fenicotteri rosa sono diventati il simbolo di Camargue. Gli stormi occupano i laghi salati e la boscaglia, soprattutto durante l’inverno.

Osservarli è un’esperienza che educa al rispetto e alla contemplazione della natura. Ci ricorda quante meraviglie costellano il nostro Pianeta.

Camargue, in inverno i fenicotteri rosa si concedono al pubblico

Situata in Provenza, a sud di Arles – fra il Mar Mediterraneo e i due bracci del Rodano –, Camargue è una regione nota per i gioielli naturali e faunistici che ospita. Specie di uccelli meravigliosi dominano i laghi e la boscaglia, creando uno spettacolo unico nel suo genere. I più famosi sono proprio i fenicotteri rosa, divenuti nel tempo il simbolo del luogo. Turisti provenienti da ogni parte del mondo si recano in Provenza per assistere alle loro danze nel cielo. E il luogo migliore per entrare in contatto con questi maestosi esemplari è il Parco Ornitologico di Point De Gau.

Si tratta di un’oasi naturale, grande sessanta ettari, situata a Saintes Maries de la Mer. È aperta tutto l’anno ed è strutturata in modo tale da offrire ai visitatoti dei percorsi interni e punti di osservazione protetti per ammirare da vicino gli esemplari. Il Parco Ornitologico però non è l’unico luogo dove si possono vedere i fenicotteri rosa a Camargue. Marais de Viguerat, ad esempio, è un’area abitata da moltissime specie di uccelli, inclusi appunto i fenicotteri.

Etang de Vaccarès e Etang de Fangassier sono invece due laghi salati che ospitano delle vere e proprie colonie di questi animali meravigliosi. C’è poi Saline di Aigues-Mortes, un complesso di saline dove è possibile osservare decine di esemplari che stabiliscono nell’area i loro nidi. Il periodo migliore per osservarli è soprattutto maggio e giugno, quando le femmine si dedicano all’allevamento dei piccoli. Ma è in inverno che si compie la magia.

Moltissime specie di uccelli, tra cui appunto i fenicotteri rosa, migrano a Camargue per svernare. Inoltre, date le temperature, tendono a mostrarsi di più al pubblico, proprio perché ci sono meno turisti a disturbare la loro quiete. E, a questo proposito, è importante ribadire l’importanza del rispetto del loro habitat. Non sono giocattoli o creature nate per intrattenerci. Bisogna, dunque, entrare nel loro mondo in punta di piedi.