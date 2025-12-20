Basta cenoni a casa e al ristorante: queste sono le migliori proposte per il Capodanno in piazza – viagginews.com

Se l’idea di trascorrere il prossimo Capodanno in casa o al ristorante non sembra così allettante, ecco i migliori eventi da vivere in piazza.

Capodanno si avvicina e in molti stanno già pensando a cosa fare per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Fra le proposte più gettonate ci sono cene in famiglia o con gli amici in casa oppure i cenoni al ristorante.

In molti, però, non trovano allettanti queste idee, specie dopo i tanti pranzi e le cene dei giorni precedenti. Chi dunque ha voglia di salute l’inizio del nuovo anno in maniera speciale, può considerare le migliori proposte del Capodanno in piazza, da vivere in famiglia, con gli amici o con chi si ama.

I migliori eventi per il Capodanno in piazza

Manca sempre meno alla fine dell’anno e quale modo migliore di salutarlo festeggiando in piazza, magari al concerto del proprio artista preferito? Sì, perché da nord a sud Italia sono tanti gli eventi che si terranno per dire benvenuto al 2026.

Si parte da Genova con il grande concerto de i Pinguini Tattici Nucleari in Piazza della Vittoria. A Mantova, invece, in Piazza Sordello ci sarà Vinicio Capossela, preceduto dal dj-set dei Blue Mondays. A Savona in piazza Sisto IV ci saranno Le Vibrazioni, accompagnate da Fabietto & Rudy nel dopo-mezzanotte mentre a Trieste Skin in Piazza Unità d’Italia, e a Bologna Lodo Guenzi & Lo Stato Sociale, con DJ set narrato, in Piazza Maggiore.

Ad Aosta ci sarà uno spettacolo di luci e di musica in Piazza Chanoux. Gli eventi previsti per il centro Italia sono altrettanto interessanti: a Siena ci sarà il live di Irama in Piazza del Campo mentre a Roma ci sarà un maxi evento in via dei Fori imperiali, anche se non è ancora stato confermato l’artista che si esibirà.

A Firenze, poi, ci sarà un Capodanno diffuso in più piazze: in Piazza della Signoria spazio alla musica classica, in Piazza Santissima Annunciata, invece, musica gospel, a Piazza del Carmine musica indie/pop. Si passa a Perugia con musica live e uno spettacolo pirotecnico.

Al Sud Italia, a Catanzaro si terrà il Capodanno Rai 2026 sul Lungomare Stefano Puglie con Marco Liorni e tanti ospiti. A Salerno, in piazza della Libertà ci sarà Mahmood. A Crotone, invece, in Piazza Pitagora ci sarà Max Gazzè con la Calabria Orchesta.

A Napoli in Piazza del Plebiscito si terrà il Concerto con il dj set; a Bari il Capodanno in Piazza Liberà e a Lecce musica live e dj set. A Catania Ghali sarà in concerto in piazza Duomo mentre a Palermo Arisa con i The Kolors. Il Capodanno di Olbia, infine, promette di essere davvero imperdibile. Sul nuovo porto interno, una grande arena sull’acqua, ci saranno Marco Mengoni prima della mezzanotte e Lazza subito dopo, fino a tardi.

Insomma, il Capodanno in piazza è il modo migliore per dare il benvenuto al nuovo anno con tanta buona musica e divertimento.