Un’isola greca stupenda offre alloggio gratuito se ti prendi cura di piccoli gattini salvati dalla strada

Volontariato con i gatti a Syros: l’isola greca che offre alloggio gratuito a chi salva e accudisce piccoli felini di strada

La Grecia è da sempre considerata il “paese dei gatti”, e i numeri lo confermano: si stima che nel Paese vivano almeno tre milioni di felini, molti dei quali liberi ma accuditi quotidianamente. Nelle isole più famose come Santorini, Rodi o Mykonos, così come nelle grandi città di Atene e Salonicco, i gatti fanno parte del paesaggio urbano.

Dormono sui muretti, si riparano all’ombra delle case bianche nelle ore più calde e diventano spesso protagonisti delle foto e delle stories dei turisti. Non è una leggenda: la presenza dei gatti in Grecia è reale, diffusa e profondamente radicata. Il legame tra i greci e i gatti affonda le sue origini nella storia antica. Si ritiene che i primi felini siano arrivati dall’Egitto, dove erano considerati animali sacri, e siano stati accolti per la loro utilità nel tenere lontani i roditori dai porti e dalle abitazioni. Le fonti storiche ne attestano la presenza già in epoca classica: Aristofane, nel V secolo a.C., citava persino un mercato di gatti ad Atene.

Con il passare dei secoli, i gatti sono diventati compagni silenziosi della vita quotidiana, tra i primi animali a essere realmente integrati nelle case e nelle comunità. Ancora oggi, nonostante le difficoltà legate alla gestione delle colonie feline, i gatti in Grecia sono generalmente protetti e rispettati. Volontari, associazioni e semplici cittadini si occupano di nutrirli e curarli, spesso con l’aiuto dei turisti. Questo amore diffuso ha trasformato i felini in un simbolo non ufficiale del Paese, presente ovunque e accettato come parte dell’identità locale.

Syros, dove prendersi cura dei gatti diventa un’esperienza di vita

Tra tutte le isole greche, Syros è quella che più di ogni altra è diventata famosa per i suoi gatti. Situata nel cuore delle Cicladi, a circa quattro ore di traghetto da Atene, ospita circa 25 mila abitanti e una popolazione stimata di oltre 3 mila gatti liberi. Qui il volontariato con i gatti a Syros è una realtà concreta e accessibile.

Un host locale offre alloggio gratuito a chi decide di fermarsi sull’isola per prendersi cura dei gatti salvati dalla strada. Si tratta di una vera esperienza di baratto culturale e umano: in cambio dell’ospitalità, viene richiesto un impegno quotidiano semplice ma fondamentale. Le attività principali includono:

dare da mangiare ai gatti

pulire le cassette

somministrare eventuali cure o medicine

offrire attenzioni, contatto e presenza

L’impegno è di circa quattro ore al mattino e un’ora nel pomeriggio, lasciando ampio tempo libero per vivere l’isola, fare il bagno, esplorare villaggi e conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Il volontariato con i gatti a Syros diventa così non solo un gesto di aiuto concreto, ma anche un’esperienza di crescita personale, ideale per chi ama gli animali e sogna un viaggio diverso dal solito. Un modo autentico di scoprire la Grecia, lasciando un segno positivo.