Finlandia, inaugurato il Santa Claus Express: un viaggio tra montagne innevate e non solo – viagginews.com

Tutto sul Santa Claus Express. Come ogni anno, in Finlandia, il treno partirà dalla capitale per condurvi in un luogo magico.

È tornato, in tutto il suo splendore, come ogni anno. Il Santa Claus Express partirà presto per condurre le famiglie al villaggio di Babbo Natale.

Potete prenotare i biglietti sul sito ufficiale e programmare la vostra avventura tra i boschi della Lapponia.

Santa Claus Express, un viaggio tra le distese innevate della Finlandia

Santa Claus Express, un’esperienza che va vissuta almeno una volta nella vita. È un treno notturno a due piani, che parte da Helsinki e raggiunge Rovaniemi, nella Lapponia finlandese. La meta è il villaggio di Babbo Natale. Qui, avvolti dalla magia delle feste, grandi e piccini potranno lasciarsi cullare dall’atmosfera avvolgente e incantata della location. Villette in legno coperte dalla neve, luci e addobbi in ogni angolo, igloo, renne in attesa di essere accarezzate e tantissime attività da svolgere, anche in serata.

Il percorso dura circa 12 ore. Si attraversano i meravigliosi paesaggi finlandesi e, quando cala la notte – se siete fortunati –, levando gli occhi al cielo potrete vedere l’aurora boreale. Luci verdi, rosa e blu che si irradiano nel cielo. Uno spettacolo naturale che da secoli affascina turisti, appassionati ed esploratori. Il treno è inoltre dotato di Wi-Fi gratuito e di un vagone ristorante, dove verrete serviti e riveriti, gustando le specialità locali. Sul sito del Santa Claus Express figurano diverse modalità di viaggio disponibili. A voi la scelta:

posto a sedere : il biglietto base, il più economico. Include un posto a sedere con il servizio snack e bevande;

: il biglietto base, il più economico. Include un posto a sedere con il servizio snack e bevande; cabina letto : valore medio, include la cabina con dei comodi posti letto, senza bagno privato;

: valore medio, include la cabina con dei comodi posti letto, senza bagno privato; cabina letto con bagno privato: è l’opzione di lusso, oltre al posto letto potrete usufruire del bagno privato. Alcuni sono dotati persino della doccia.

Il tragitto è confortevole e unico nel suo genere. La magia del Natale si vive a pieno. Adatto per grandi e piccini, è un weekend all’insegna del gioco. Per poco più di dodici ore potrete concedervi la possibilità di tornare bambini. Si consiglia di prenotate in anticipo, in quanto si tratta di un’attività molto gettonata. Soprattutto tra i finlandesi.

Il villaggio di Babbo Natale

Qualche chicca in più sul villaggio di Babbo Natale. Come abbiamo anticipato, si trova a Rovaniemi. Distante 8 km dal centro della città, potete raggiungerlo a piedi una volta scesi dal Santa Claus Express. Oltre alla casa di Babbo Natale, troverete anche la fattoria delle renne e un ufficio postale a tema, così da permettere ai bambini di inviare la loro letterina in vista del 25 dicembre. E tra i vicoli innevati del paesello incantato, i più piccoli potranno divertirsi a cercare Babbo Natale in persona.