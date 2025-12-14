Vacanza natalizia? Evita queste tratte per non trovare brutte sorprese – Viagginews.com

Stai progettando la tua vacanza di Natale? Devi evitare assolutamente queste tratte per non trovare brutte sorprese.

Con l’arrivo di dicembre, per molte famiglie italiane inizia ufficialmente il periodo da dedicare alla pianificazione delle ferie natalizie e agli eventuali viaggi fuori casa. Anche chi desidera trascorrere il Natale in famiglia, all’interno delle mura domestiche, opta spesso per una vacanza veloce nelle giornate successive al 25 dicembre.

Tra località di montagna, dove sciare e rilassarsi nei lussuosi chalet e splendide città balneari, le vacanze di Natale rappresentano l’occasione giusta per concedersi una gita fuori porta verso mete tutte da scoprire. Nelle giornate di festa, tuttavia, i costi di uno spostamento e di un soggiorno fuori casa possono rivelarsi poco accessibili.

Per scongiurare brutte sorprese, inoltre, è fondamentale evitare di percorrere alcune tratte durante il mese di dicembre, uno dei periodi di alta stagione. Se acquistate, queste tratte possono rivelarsi particolarmente costose, inficiando negativamente sul budget di partenza.

Viaggio di Natale: evita queste tratte

Per chi sta organizzando una vacanza natalizia a poche settimane dalla festività, è fondamentale evitare alcune tratte ormai diventate proibitive. I prezzi dei voli e dei treni, difatti, sono ormai alle stelle su alcune destinazioni gettonate dalla maggior parte dei viaggiatori. Per evitare brutte sorprese a Natale 2025, la prima tratta da evitare è sicuramente quella verso le isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

A ridosso delle festività natalizie, con migliaia di spostamenti al giorno, i voli verso le due isole possono rivelarsi estremamente costosi oltre che affollati. Chi parte da Milano verso Palermo nelle settimane che precedono il Natale, può ritrovarsi a pagare quasi dieci volte in più del prezzo medio tipico del periodo di bassa stagione. Situazione simile anche sulla rotta Milano-Catania, dove i biglietti per l’antivigilia raggiungono cifre che superano i 170 euro solo per il viaggio di andata.

Non si mostra migliore nemmeno la situazione sulle rotaie, con tratte in treno che superano i costi di un volo di sola andata. Il collegamento tra Torino e Reggio Calabria, per esempio, supera i 190 euro a ridosso del Natale. Il fenomeno non riguarda solo l’altra velocità, bensì anche gli Intercity e gli Intercity Notte diretti verso le mete del sud Italia. Per chi decide di spostarsi dal meridione verso il Nord, invece, i costi delle tratte risultano essere meno gravosi e più accessibili.