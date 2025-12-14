Aperitivo in un palazzo reale a 6€: sembra un lusso da vip, invece entri gratis

di

Uno dei palazzi reali più suggestivi d’Italia apre le porte al pubblico a tutti coloro che vogliono fare aperitivo in una location sorprendente, con un panorama che lascia davvero senza parole.

L’Italia conserva una quantità infinita di luoghi culturali, alcuni accessibili liberamente e altri visitabili solo con biglietto – e spesso con l’immancabile coda. Sono spazi che custodiscono un vissuto, una storia, un pezzo di quel passato che ci ha letteralmente accompagnati fino a oggi.

Palazzo Reale Correr, Venezia
Aperitivo in un palazzo reale a 6€: sembra un lusso da vip, invece entri gratis (credit: FB @Museo Correr) – viagginews.com

Ed è proprio questo il fascino che li rende così magnetici. Se poi, al loro interno, sopravvive ancora una certa dose di lusso e bellezza, il tutto diventa un connubio perfetto di arte ed eleganza.

Con questa premessa, tanto lussuriosa quanto concreta, che oggi vogliamo mostrarvi un luogo in cui siamo stati noi stessi a fare aperitivo; uno di quei posti che, appena varchi la soglia, ti catapultano in un’altra realtà e ti permettono di rilassarti con una vista davvero unica, degna di veri reali. È in Italia, nel cuore di una delle piazze più iconiche al mondo, e offre aperitivi a partire da soli 6€ – una sorpresa che vale ogni sorso.

L’aperitivo ‘regale’ che non ti aspetti nel cuore di Piazza San Marco

Prima impressione? Entrare al Museum Café del Museo Correr è un po’ come infilarsi in un varco temporale. Sei in Piazza San Marco a Venezia, nel caos del mondo, e un attimo dopo ti ritrovi al primo piano del Palazzo Reale, seduto su una poltroncina elegante, con le pareti decorate in stile Impero e quella luce morbida che filtra dalle finestre affacciate direttamente sulla Basilica.

Persone che fanno aperitivo al bar del Museo Palazzo Reale Correr. Cameriera di schiena in primo piano
L’aperitivo ‘regale’ che non ti aspetti nel cuore di Piazza San Marco (credit: FB @Museo Correr) – viagginews.com

Non serve il biglietto del museo, non devi fare file interminabili: basta varcare la porta e, in un secondo, la città si spegne. Rimane solo l’atmosfera, quella da ‘salotto nobile’ che a dirla tutta nemmeno ti aspetti in un luogo così turistico. Il menù è più vario di quanto si pensi. Si va dai caffè ai dolci, fino a piatti freddi e caldi, con un occhio anche a chi ha esigenze particolari – vegetariani, vegani, celiaci. E se l’idea è fare aperitivo, si può scegliere tra vini locali, birre artigianali e bevande dal prezzo sorprendentemente accessibile, considerando dove ci si trova.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Laura Bodini (@laurabodini__)

Certo, online c’è chi parla di spritz da 18€ e servizio lento, ma c’è anche chi racconta l’esatto contrario: dolci buonissimi, vista mozzafiato, personale gentile. Insomma, è uno di quei posti in cui l’esperienza dipende un po’ dal momento in cui ci capiti.

Noi ci siamo stati in un’ora tranquilla, e forse è stato quello in punto. Perché bere qualcosa guardando la Basilica, seduti in un palazzo reale, senza dover sborsare cifre folli, rimane un lusso che a Venezia non capita spesso. E se cercate un angolo che unisce storia, calma e un pizzico di eleganza, beh, questo è uno di quelli da provare almeno una volta.

Gestione cookie