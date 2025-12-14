Aperitivo in un palazzo reale a 6€: sembra un lusso da vip, invece entri gratis

Uno dei palazzi reali più suggestivi d’Italia apre le porte al pubblico a tutti coloro che vogliono fare aperitivo in una location sorprendente, con un panorama che lascia davvero senza parole.

L’Italia conserva una quantità infinita di luoghi culturali, alcuni accessibili liberamente e altri visitabili solo con biglietto – e spesso con l’immancabile coda. Sono spazi che custodiscono un vissuto, una storia, un pezzo di quel passato che ci ha letteralmente accompagnati fino a oggi.

Ed è proprio questo il fascino che li rende così magnetici. Se poi, al loro interno, sopravvive ancora una certa dose di lusso e bellezza, il tutto diventa un connubio perfetto di arte ed eleganza.

Con questa premessa, tanto lussuriosa quanto concreta, che oggi vogliamo mostrarvi un luogo in cui siamo stati noi stessi a fare aperitivo; uno di quei posti che, appena varchi la soglia, ti catapultano in un’altra realtà e ti permettono di rilassarti con una vista davvero unica, degna di veri reali. È in Italia, nel cuore di una delle piazze più iconiche al mondo, e offre aperitivi a partire da soli 6€ – una sorpresa che vale ogni sorso.

L’aperitivo ‘regale’ che non ti aspetti nel cuore di Piazza San Marco

Prima impressione? Entrare al Museum Café del Museo Correr è un po’ come infilarsi in un varco temporale. Sei in Piazza San Marco a Venezia, nel caos del mondo, e un attimo dopo ti ritrovi al primo piano del Palazzo Reale, seduto su una poltroncina elegante, con le pareti decorate in stile Impero e quella luce morbida che filtra dalle finestre affacciate direttamente sulla Basilica.

Non serve il biglietto del museo, non devi fare file interminabili: basta varcare la porta e, in un secondo, la città si spegne. Rimane solo l’atmosfera, quella da ‘salotto nobile’ che a dirla tutta nemmeno ti aspetti in un luogo così turistico. Il menù è più vario di quanto si pensi. Si va dai caffè ai dolci, fino a piatti freddi e caldi, con un occhio anche a chi ha esigenze particolari – vegetariani, vegani, celiaci. E se l’idea è fare aperitivo, si può scegliere tra vini locali, birre artigianali e bevande dal prezzo sorprendentemente accessibile, considerando dove ci si trova.

Certo, online c’è chi parla di spritz da 18€ e servizio lento, ma c’è anche chi racconta l’esatto contrario: dolci buonissimi, vista mozzafiato, personale gentile. Insomma, è uno di quei posti in cui l’esperienza dipende un po’ dal momento in cui ci capiti.

Noi ci siamo stati in un’ora tranquilla, e forse è stato quello in punto. Perché bere qualcosa guardando la Basilica, seduti in un palazzo reale, senza dover sborsare cifre folli, rimane un lusso che a Venezia non capita spesso. E se cercate un angolo che unisce storia, calma e un pizzico di eleganza, beh, questo è uno di quelli da provare almeno una volta.